La relación entre el ejercicio y la celulitis: no hay soluciones milagrosas

La celulitis es uno de los enemigos de todas las personas, es difícil encontrar a alguien que no tenga un poco de celulitis. Aparece sobre todo en la cadera, abdomen, glúteos y muslos. Aunque es lo más común y no supone ningún problema de salud, muchas personas se preocupan y quieren eliminarla lo antes posible. Se produce principalmente por la grasa acumulada en algunas zonas del cuerpo. La mayoría piensan que con el ejercicio físico y el aumento del músculo disminuye la grasa y con ella la celulitis, sin embargo, esto no es del todo cierto. A continuación, te explicamos el porqué.

Introducir el ejercicio físico en la rutina diaria es fundamental para tener una buena salud física y mental. De hecho, no solo favorece a la piel, sino que también acelera el metabolismo y crea más masa muscular, por lo que disminuye la grasa de la composición corporal. Sin embargo, los muslos no son tan difíciles de tonificar, ya que es la zona donde más se acumula la grasa y donde la celulitis es mayor.

Tener un porcentaje de grasa bajo tampoco es saludable, ya que puede provocar problemas de salud. Por ello, además de realizar ejercicio físico debes mantener una buena rutina alimenticia. Evita consumir azúcar, alcohol y productos ultraprocesados porque producen retención de líquidos. El sedentarismo y las comidas a deshoras influyen negativamente en la salud y a nivel estético, por lo que cambia estos hábitos e intenta beber 2 o 3 litros de agua a lo largo del día para mantener hidratada tu piel y tu organismo.

Aunque la celulitis se puede reducir, es complicado eliminarla definitivamente. Por mucho ejercicio que hagas, apliques cremas específicas para este tratamiento siempre quedará alguna marca. No olvides pedirle consejo a tu dermatólogo para realizar un correcto tratamiento. Eso sí, es importante que aprendas a convivir con ello y aceptar los pequeños defectos.