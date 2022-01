El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid han publicado una serie de recomendaciones para afrontar la situación especial y la crisis del Coronavirus que estamos atravesando.

En su web han querido reiterar la importancia de los cuidados que tienen que ver con la salud emocional con la finalidad de reducir, en la medida de lo posible, situaciones de alarma que afecten a la ciudadanía. En esta línea muestran una serie de recomendaciones para actuar emocionalmente frente al pánico que situaciones como el Coronavirus pueden causar.

Medidas a tener en cuenta si no estás afectado por el Coronavirus

En el caso que no tengas síntoma o sepas que no hayas contraído el Coronavirus, puede que te invada una sensación de nerviosismo o agitación. También puede ocurrir que no dejes de pensar en el Coronavirus y en la posibilidad de enfermar y que necesites estar en conocimiento permanente, leyendo y oyendo informaciones sobre el tema. Puede que sufras dificultades de concentración, dejando de interesarte en otros asuntos que nos sea la enfermedad. O que te encuentres en estado de alerta constante analizando cada sensación corporal, y asumiendo cada rasgo como síntoma de enfermedad, sin ser del todo real. Puede ser que tu nerviosismo te lleve a preguntar constantemente a tus familiares por el estado de salud, advirtiéndoles que corren mucho peligro cada vez que pisan la calle.

En estos casos el Colegio Oficial de Psicología de Madrid recomienda:

Identificar los pensamientos que puedan generar dicho malestar. Como puede ser pensar constantemente en la enfermedad.

Compartir las emociones con las personas más cercanas pueden ayudar a sentir el apoyo que necesitas y aliviar el malestar.

Cuestiónate: busca pruebas de realidad y datos fiables. Conoce los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales y científicos y evita información que no provenga de estas fuentes, evitando información e imágenes alarmistas.

Informa a tus seres queridos de manera realista.

Evita la sobre información, estar permanentemente conectado no hará estar mejor informado y podría aumentar la sensación de riesgo y nerviosismo.

Contrasta la información que compartes.

Además recomiendan el manejo de pautas como mantener una aptitud optimista y lo más objetiva posible. No descuidar los hábitos de higiene recomendado. Y procurar no hablar de forma constante del tema así como ayudar a los familiares y amigos a mantener la calma. También es importante no contribuir a la difusión de bulos y noticias falsas y hacer vida normal dentro de las posibilidades que la situación lo permita.

Medidas recomendadas si perteneces a la población de riesgo

Lo más importante es seguir las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las autoridades sanitarias. La confianza en estas medidas es crucial ya que tienen los conocimientos y los medios mas convenientes.

Tan importante como estar bien informado y a través de las fuentes oficiales, es no frivolizar sobre la situación para evadir la sensación de miedo o aprensión a la enfermedad. En contraposición, no magnificar el riesgo es conveniente y ser consecuente con la realidad. En definitiva ser precavido.

Los escenarios de aislamiento pueden llevar estrés, ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento y/o enfado, por lo que es importante tratar de estar ocupado y conectado a los amigos y familiares.

Como recomendación, recomiendan crear una rutina diaria y aprovechar para hacer aquellas cosas que habitualmente por falta de tiempo no puedes realizar como leer libros, ver películas, etc.

Si tiene el Coronavirus

Importante hacer caso a las recomendaciones vistas en el punto anterior, y además no adelantarse a los acontecimientos, ni alarmarse innecesariamente. Es importante ser realista y creerse la realidad, que la gran mayoría de las personas se están curando.