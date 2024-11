¿Se ha quedado tu hija dormida con coletas? El truco para quitarle las gomitas sin que se despierte

Dormir como un bebé es una expresión que generalmente se usa cuando los adultos dormimos muy bien, pero si tienes niños pequeños sabrás que no es tan fácil como suena. Conseguir que los peques se duerman puede ser, en muchas ocasiones, una ardua tarea y, cuando se consigue, cualquier movimiento o gesto se hace con extremo cuidado, no vaya a ser que la criatura se despierte. Pero, ¿qué pasa si el niño se ha dormido y todavía no le habías cambiado y no le habías puesto el pijama? ¿Cómo se hace cuando una niña se ha dormido con los coleteros puestos? ¿Te arriesgas a despertarla o les dejas puestos?

En el vídeo que hemos encontrado rastreando las redes, esta madre tiene una solución ingeniosa para quitarle el coletero a su hija dormida. Después de un día en el colegio y jugando, el pelo alborotado es de lo más normal, aunque complica el proceso para deshacerle la coleta.

Niña durmiendo con su madre | Pexels

El truco de la acetona

Este truco no está exento de riegos de despertar a la niña y es necesaria una precisión quirúrgica y unos nervios de acero. Así lo demuestra Pamela Villalobos en su cuenta de Instagram @pameevillalobos.

Para ponerlo en práctica, hay que tener en cuenta que el coletero no tiene que ser muy grueso porque, si no, costará que funcione.

¿Y cómo se hace? Coge un bote de acetona (quitaesmalte), pon muy poco líquido en la punta de un dedo (el índice, por ejemplo) y luego ponlo encima del coletero evitando tocar el pelo tanto como puedas. Deja unos segundos el dedo con la acetona y verás, que como por arte de magia, el coletero se rompe. Y ya lo podrás quitar muy fácilmente sin temor a que se enrede con el cabello.

En el comentario del post, Pamela especifica que "no hace daño porque se evapora rapidísimo".

Entre los comentarios, usuarios muy sorprendidos por lo fácil que lo hace y recuerdan cómo de pequeños tenían que sufrir un poco más con algún pelo que se arrancaba: "¿Me estás diciendo que me he quitado media melena toda la vida por gusto?", comenta una chica, o "en mis tiempos mi mamá me arrancaba las greñas al intentar quitarme las liguitas", confiesa otra.

También hay quien no lo acaba de ver claro, eso de aplicar acetona. Como respuesta, una usuaria recomienda poner la acetona en un microhisopo (o un bastoncillo de las orejas, por ejemplo).

¿Qué es la acetona?

La acetona es un disolvente potente y es el componente, entre otros productos, de los quitaesmaltes. Cuando la apliques para llevar a cabo el truco que hemos contado antes, tienes que tener en cuenta que la cantidad tiene que ser mínima y que no toque demasiado el pelo, ya que, si entra en contacto, puede eliminar la humedad y dejar el cabello seco. Esto puede derivar en puntas abiertas y textura áspera.

Por eso, hay que evitar su uso frecuente y recurrir al truco para quitar el coletero en contadas ocasiones.