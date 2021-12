¿Primera cita en Tinder? Toma nota de estos planes

Actualmente es fácil encontrar a alguien que haya ido a una “boda Tinder”, es decir, una boda de una pareja que se conoció a través de la aplicación de citas número uno en el mundo. Estos finales felices nos hacen pensar que en esta red social se puede llegar a encontrar el amor, pero para ello hace falta que ocurra la magia.

En 2020, el medio especializado en aplicaciones Business of Apps calculó que Tinder tenía 75 millones de usuarios activos cada mes a nivel mundial. Y entre todos estos solteros y solteras, Tinder afirmó que había un millón y medio de citas semanales. Alucinante, ¿verdad?

Pues lo que es aún más alucinante es escuchar las historias de los usuarios que se lanzan a la aventura y deciden conocer a su match en persona. A algunos les sale tan bien que se borran la App ipso facto y otros, en cambio, suman una anécdota más a su larga lista de fails.

Entre tantos millones de personas, es normal que cueste encontrar aquella que nos complemente o que nos encaje con nuestra forma de ser, por eso, es importante elegir bien dónde tener esa primera cita. Si estás pensando en tener una, toma nota.

El bar perfecto para una cita Tinder

Tener la primera cita Tinder en un bar puede sonar demasiado típico. Pero si lo incluimos en esta lista es porque es muy importante elegir bien el tipo de bar. Hay varios elementos a tener en cuenta.

No debe estar muy cerca de tu casa , ya que, si tu cita no te encaja, mejor que no sepa dónde vives.

, ya que, si tu cita no te encaja, mejor que no sepa dónde vives. Tampoco debe ser un bar que tenga la música a todo volumen, ya que entonces será muy complicado conocer bien a la otra persona. Aunque, si estás segura de que te va a gustar, tampoco elijas un bar demasiado tranquilo… ¡O no tendrás excusa para acercarte!

a todo volumen, ya que entonces será muy complicado conocer bien a la otra persona. Aunque, si estás segura de que te va a gustar, tampoco elijas un bar demasiado tranquilo… ¡O no tendrás excusa para acercarte! Si tiene un billar, futbolín o algún otro juego, mejor. Os dará una salida cuando veáis que la conversación empieza a flojear y os permitirá conocer vuestra faceta más competitiva.

Apunte: si no vas muy convencida, pide una bebida que no incite a tomar otras rondas (por ejemplo, café), así, si no te gusta, podrás terminarla e irte.

Conoce a tu ligue haciendo cerveza

Si lo que quieres es sorprender a tu crush, no dudes en tomar la iniciativa y proponerle una actividad que os permita conoceros. ¿Le gusta la cerveza? ¡Pues invítale a un taller de elaboración de cerveza artesanal!

Al principio será raro, ya que estaréis más pendientes de la explicación que de conoceros, pero, al terminar, tendréis muchas más cosas que comentar y será más fácil que se cree una complicidad.

Si no os gusta la cerveza, podéis hacer cualquier otra actividad relacionada con vuestros gustos en común: clase de pintura, taller de sushi…

Pasea por el parque mientras le conoces

Si el día de vuestra cita hace buen tiempo, podéis aprovechar para conoceros en un espacio exterior, como un parque. En tiempos de pandemia, estos planes se han vuelto mucho más habituales.

Elige un parque grande y poco concurrido, para poder pasear durante un buen rato y con cierta intimidad. Y llévate algo para tomar allí, así, cuando os canséis de caminar, podéis hacer una especie de pícnic.

Otra opción es hacer lo mismo en la playa o la montaña, si vivís cerca.

Ferias, mercadillos y otras actividades puntuales

Investiga la agenda de tu ciudad para ese fin de semana y proponle a tu match visitar algo que solo se celebre durante unos pocos días. Un mercadillo hipster, un festival de gastronomía, una feria medieval… Seguro que en estos lugares encontraréis mil cosas que hacer y comentar y os ayudará a romper el hielo desde un primer momento.

Además, si la relación avanza, no os será difícil recordar el sitio en el que os conocisteis, ya que costará tener otra cita igual.

Solamente nos queda desearte mucha suerte y ¡que triunfe el amor!

