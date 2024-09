Prevención del bullying: Estrategias para todas las etapas escolares

A todas las familias nos inquieta pensar que nuestros hijos puedan sufrir, ser testigos o ser los causantes de situaciones difíciles en el colegio o instituto, vinculadas con el bullying o acoso escolar. Por eso, es fundamental que desde casa les demos herramientas para enfrentar estas situaciones con seguridad y confianza.

Estrategias contra el bullying

A continuación, te comparto algunas estrategias prácticas para prevenir el acoso escolar. Son técnicas para que tus hijos afronten este nuevo curso escolar de forma segura y positiva.

Habla abiertamente con tus hijos sobre el acoso escolar

Lo primero, y me atrevería a decir que lo más importante, es asegurarnos de que nuestros hijos sepan que pueden hablar con nosotros sobre cualquier cosa. A veces, los niños no comparten lo que les ocurre en la escuela porque sienten miedo de preocuparnos o piensan que no es importante. Por eso, debemos dejar claro que en casa siempre estamos para escuchar, sin juzgar, y con la mejor disposición para ayudar.

Podemos usar frases sencillas como:

"Si algo te preocupa, no dudes en contármelo. Estoy aquí para ayudarte".

"Siempre puedes hablar conmigo de cualquier cosa, grande o pequeña".

"No importa qué te pase, lo resolveremos juntos".

Un niño en el colegio juega con sus compañeros | Pexels

Estas palabras pueden marcar una gran diferencia. Al sentir que pueden contar contigo, estarán más dispuestos a abrirse cuando algo les incomode, lo que nos permitirá detectar a tiempo cualquier problema de bullying.

Pon por delante siempre la asertividad y la empatía

El bullying suele avanzar cuando los niños no saben cómo responder o cómo ayudar a los que están sufriendo. Por eso, es importante enseñarles a ser asertivos, es decir, a defenderse de manera respetuosa, y también a ser empáticos con los demás.

Una excelente forma en la que podemos practicar estas habilidades es mediante juegos de rol. Por ejemplo, podemos simular una situación donde alguien les está molestando y practicar cómo podrían responder.

Veamos un ejemplo práctico de posibles frases:

"No me gusta que me hables así, por favor, para".

"Lo que estás haciendo no está bien, no lo acepto".

"Si sigues así, buscaré ayuda".

Además, es esencial que les enseñemos a ponerse en el lugar de los demás. Preguntarles cómo creen que se siente una persona que está siendo molestada puede ayudarles a desarrollar empatía, y evitar que, en algún momento, se conviertan en parte del problema.

Una padre escucha a su hijo adolescente, que se muestra preocupado | Pexels

Refuerza valores en casa

El hogar es el primer lugar donde nuestros hijos aprenden sobre el respeto, la tolerancia y la importancia de tratar bien a los demás.

Un ejercicio útil que podemos hacer en familia es crear una lista de valores que sean importantes para todos. Valores como el respeto, la honestidad y la amabilidad son fundamentales y podemos discutir cómo aplicarlos en el día a día, tanto en casa como en la escuela.

Esta tabla de valores familiares no solo refuerza las reglas en casa, sino que también les ayuda a entender cómo deberían comportarse con sus compañeros. Además, podemos hablar sobre cómo actuar cuando vean que alguien más está siendo maltratado, para que también se conviertan en defensores de un ambiente escolar seguro.

Ayúdales a resolver conflictos

Es inevitable que nuestros hijos se enfrenten a discusiones o conflictos con otros niños. Lo importante es que sepan cómo resolver estas situaciones de una manera tranquila y asertiva, sin que escale a algo más serio.

En casa podemos practicar con ellos la técnica de "Escuchar para entender".

Cómo aplicar la técnica "Escuchar para aprender"

Enseñar a los hijos esta sencilla técnica y ponerla nosotros mismos en práctica les va a ser de gran utilidad en la vida. Si la aprenden desde pequeños ya habrán logrado algo que muchos adultos aun no saben hacer: escuchar, sencillamente escuchar a los demás.

Para ponerlo en práctica hace falta seguir estas 3 cosas:

1. Escucha al otro sin interrumpir.

2. Expresa tus propios sentimientos con frases como "Me siento… cuando tú…".

3. Buscar juntos una solución que sea justa para ambas partes. Llegar a acuerdos.

Si les enseñamos a manejar conflictos de esta manera, no solo prevenimos el bullying, sino que también les damos herramientas importantísimas para la vida.

Prevenir el bullying es una tarea que comienza desde casa, pero su impacto llega mucho más allá. Al final, lo más importante es que sepan que cuentan con nosotros en todo momento, y que juntos podemos construir un ambiente escolar donde se sienten protegidos, valorados y apoyados.

Recordemos que como papás, tenemos el poder de capacitarlos para que enfrenten los retos de la vida con seguridad y confianza.