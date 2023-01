¿Es posible devolver una prenda de ropa aunque se haya pasado el plazo de devolución?

Comprar ropa es una acción rutinaria para muchas personas. Seguro que cuando te gusta un pantalón, te lo pruebas en tienda, lo pagas, te vas a casa, te lo vuelves a probar y decides quedártelo, pero pasado un tiempo quizá no te encaje y quieras devolverlo, pero ¿es posible devolverlo después de tenerlo guardado varios meses y con la etiqueta? Aunque tengas el ticket guardado no puedes devolverlo, solamente puedes si el tejido es de mala calidad, si alguna costura se afloja o pasa cualquier cosa que deja la prenda en mal estado, por lo que cuando te suceda esto no debes darla por perdida.

No obstante, aunque la tienda te comunique que el periodo de devolución ha terminado hace un par de meses, la Ley de Protección al Consumidor ha realizado una modificación recientemente en el artículo 120, que está a favor del consumidor.

Etiqueta ropa | NovaMás

Este artículo considera que la ropa comprada tanto en rebajas como en temporada tiene una garantía de 3 años. Por lo que tienes 2 años para reclamar y presentar pruebas de que el defecto del producto es responsabilidad del proveedor y no del consumidor. De hecho, no importa si el producto dejó de fabricarse o si corresponde a otra temporada, ya que la empresa deberá responder y proporcionar una solución lo antes posible siempre que se trate de un defecto de fábrica y no del uso inadecuado del artículo.

En caso de que la tienda acepte el defecto como su responsabilidad deberá tomar medidas como sustituir el artículo por otro similar que se encuentre en buen estado, devolver el importe o facilitar un producto que contenga las mismas características que el defectuoso. Por ello, se aconseja leer la Ley de Protección al Consumidor para saber los derechos que tienes como consumidor y así evitar perder dinero.