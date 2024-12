Menopausia: ¿En qué momento empieza y cuándo termina?

Lejos queda aquella época en la que nada se sabía sobre la glándula mamaria, el posparto o la menopausia. Afortunadamente, el cuerpo de la mujer cada vez cobra más protagonismo en los estudios científicos, pero queda mucho por investigar, averiguar y divulgar.

Aunque la menopausia es un tema que afecta o afectará al 50% de la población mundial, todavía existen unas incógnitas sobre este periodo vital que no son de dominio público, por ejemplo, ¿cuándo el cuerpo de una mujer puede comenzar a sentir los síntomas de la menopausia? Y, no menos importante ¿Cuándo se acaban?

Si quieres salir de dudas y derribar falsos mitos, no te puedes perder este artículo porque en NovaMás nos hemos propuesto que todas las mujeres estén preparadas para afrontar la menopausia porque, si de algo no tenemos dudas, es que no podemos evitarla.

¿A qué edad aparecen los primeros síntomas?

No se puede determinar con exactitud ni el inicio ni el final de esta etapa vital en cada mujer porque cada una la vive de una manera determinada. No obstante, se puede afirmar que, en nuestro país, la edad media de la menopausia es a los 51 años, aunque es muy común que comprenda una franja de edad -entre los 45 y los 55-.

Si una mujer tiene la menopausia antes de los 40, se le denomina fallo ovárico prematuro (FOV) o insuficiencia ovárica primaria, debido a que se considera una menopausia temprana anormal.

Hay que tener en cuenta que según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la menopausia es el cese definitivo de la regla y se considera que una mujer entra en la menopausia cuando lleva 12 meses consecutivos sin tener la menstruación, pero eso no quiere decir que su cuerpo no haya tenido cambios endocrinológicos. Estos cambios se dividen en tres fases: premenopausia, perimenopausia y postmenopausia.

Qué es la premenopausia

La premenopausia es la fase en la que se comienza a reducir la producción ovárica de forma considerable y, por tanto, desciende la producción de las hormonas femeninas, los estrógenos y progesterona.

Puede aparecer entre los 40 y los 45 años, suele durar unos 5 años aproximadamente y se considera la etapa previa a la perimenopausia y a la aparición de los síntomas que preceden a los desajustes hormonales.

Los síntomas más comunes de esta etapa es el síndrome premenstrual agravado: mastalgia, cefaleas, calambres abdominales, etc.

Mujer de mediana edad | Freepik

Cómo saber si tengo perimenopausia

Los ajustes que sufre el cuerpo de una mujer antes de que se le retire la regla durante un año entero –y entre oficialmente en la menopausia- son variados. Algunos de ellos son los archiconocidos sofocos y sudores nocturnos, la total irregularidad de frecuencia y cantidad de sangrados, o la atrofia de la piel y las mucosas.

Esta sintomatología se atribuye a una fase que se denomina perimenopausia, y son esas semanas previas a tu última regla y los meses que le siguen hasta que se retira durante un año entero.

Postmenopausia y los problemas asociados a ella

A partir del año de la última menstruación comienza la etapa más larga de la menopausia, se llama postmenopausia. Hay que tener en cuenta que a los cambios que provoca el cese de la función ovárica se suman los del envejecimiento, que aumentan el riesgo de desarrollar algunas enfermedades y trastornos de salud.

Lo más recomendable es mantener buenos hábitos de vida y practicar ejercicio frecuentemente, así como seguir realizando revisiones ginecológicas -exámenes físicos, pélvicos colorrectales de mama y de piel- de forma regular, al menos, hasta los 70 años.