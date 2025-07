Material deportivo barato que cabe en la maleta para seguir entrenando en vacaciones

Entrenar durante las vacaciones puede resultar más complicado en función de nuestro destino. No todos los hoteles tienen gimnasio y, si nos alojamos en un apartamento, la probabilidad cae en picado. Muchos destinos cuentan con instalaciones deportivas que tienen previsto el acceso para un solo día, varias semanas o incluso un mes. Sin embargo, cuentan con el inconveniente de tener, normalmente, un precio elevado, aprovechando que hay gente que quiere entrenar por encima de todo.

Sin embargo, si somos previsores, simplemente tenemos que adquirir un pack de materiales baratos, y por poco más de 10 euros cada uno no solo tendremos entrenamiento garantizado cada día, sino que también te servirán para el siguiente viaje.

Los materiales que te propongo permiten entrenar fuerza principalmente, puesto que el ejercicio aeróbico se puede practicar con mayor facilidad en la piscina o simplemente sobre el asfalto. Además, y como hemos descrito en otras ocasiones, existen ejercicios de cardio fácilmente ejecutables en casa y sin ayuda de ningún otro elemento, como el jumping jack, el skipping o incluso los burpees.

Aunque existen alternativas a los materiales que aquí detallamos en este artículo por un coste mucho más elevado a 10 euros, para entrenar unos días en vacaciones os resultarán más que suficientes las variantes más económicas.

Material deportivo para llevar de viaje

Para elegir el material hay que pensar en opciones que no pesen ni ocupen mucho espacio. De lo contrario, resultará complicado transportarlo en un maletero de tamaño mediano justo a las maletas y el resto de imprescindibles.

Tubos elásticos

Son una buenísima opción porque permiten ejercitar todos los músculos a diferentes intensidades. Este material es una modificación de las bandas elásticas tradicionales. La diferencia radica en que los tubos tienen un agarre en cada extremo, y que además disponen de un anclaje para engancharlo donde desees. Con que en el alojamiento exista una puerta o cualquier otro punto fijo, será más que suficiente.

En los packs, tradicionalmente vienen 5 tubos de diferente intensidad, lo que facilita que puedas entrenar a la intensidad deseada. Además, existe un anclaje adicional para colocar en el tobillo y así entrenar de forma analítica músculos como el glúteo.

Uno de los pocos inconvenientes de esta opción es que se queda corto en el trabajo de determinados músculos. Por ejemplo, para músculos pequeños, como el hombro, la carga que podemos elegir es más que suficiente. Sin embargo, para el dorsal puede resultar insuficiente. Por suerte, no es un obstáculo porque disponemos de otros materiales para compensarlo.

En Amazon hay muchos packs por unos 14 euros.

Correas ajustables (entrenamiento en suspensión)

Para el entrenamiento en suspensión se lleva a cabo con 2 cuerdas ancladas a un punto fijo, y los ejercicios se practican con el propio peso corporal. En este caso, la intensidad que nos ofrece es mucho mayor que con los tubos.

Es importante que el punto fijo al que se ancle sea resistente para no caernos. Las puertas podrían ser suficientes, pero ten en cuenta lo siguiente:

1. Se deben anclar en dirección al cierre, de modo que al tirar o descolgarnos se refuerza el cierre y no la apertura de la puerta.

2. Situarlo en la esquina superior de las bisagras. La zona más resistente de las puertas es la más próxima a las bisagras, por lo que todo lo que nos alejemos de esa zona aumenta el riesgo de caídas.

3. Puertas sólidas: No escojas una puerta con cristales ni espejos, ya que tiene menos superficie rígida y resistente.

4. Espacio libre: En la zona en la que realices los ejercicios, presta atención a que no haya paredes ni mobiliario cerca con el que te puedas golpear.

No tengas miedo en entrenar con este material porque es más que seguro. Simplemente, ten en cuenta estos aspectos para hacerlo de forma segura.

En Amazon puedes encontrar packs con precios que oscilan los 20 euros.

Rueda abdominal

Los músculos abdominales se pueden entrenar correctamente sin nada de material, ya que solo con las planchas podemos trabajar a diferentes intensidades. Si quieres ir un paso más allá, la mejor opción es una rueda abdominal. Es muy fácil de transportar y los ejercicios pueden ser muy intensos.

Un ejemplo de su uso más efectivo es el roll out. Si no lo has practicado nunca o no tienes un nivel muy alto, hazlo partiendo desde la posición típica de flexiones, pero con las rodillas apoyadas. Si ya tienes un nivel elevado, puedes probar a hacerlo sin apoyar las rodillas. Eso sí: ten en cuenta controlar bien la cadera para no provocar tirones de espalda. En este ejercicio es clave no sobrecargar la zona lumbar y realizar una buena activación abdominal.

En Amazon puedes encontrar por menos de 15 euros.