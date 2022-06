Gestos que no deberías hacer en una entrevista de trabajo

Más información Estas son las preguntas trampa en una entrevista de trabajo

Cuántas veces, cuando éramos niños, pensamos que cuando acabase el colegio o la universidad, se acabarían para siempre los exámenes. Luego, al hacernos mayores, hemos visto que no es así en absoluto, que, a lo largo de nuestra vida, se han ido presentando otras ocasiones en las que nos hemos tenido que examinar. Una de estas, son las entrevistas de trabajo.

Al recibir la esperada llamada de la empresa es cuando empiezan a salir los nervios, nos preparamos el discurso y pensamos las respuestas a las posibles preguntas que nos van a hacer. E incluso dedicamos unos minutos en escoger qué ropa nos vamos a poner. Queremos quedar bien, dar una buena impresión. Pero tan importante es lo que se dice -y cómo se dice- como el lenguaje no verbal: gestos, posturas, miradas…

Eva Porto, psicóloga y 'recruiter' (reclutadora), cuenta en su perfil de Instagram (@evaportorrhh) cuáles son los gestos que debemos evitar cuando nos enfrentamos a una entrevista. Esos que por nada del mundo debemos hacer, ya que nos hacen transmitir una mala imagen de nosotros mismos.

Los cinco gestos prohibidos

En su post, Eva deja un dato relevante. Hace referencia a varios estudios que afirman que "entre el 80% y el 90% de la información que transmitimos es a través de la comunicación no verbal". Así, la mayoría de las veces, revelamos más información de la que creemos sin darnos cuenta.

La psicóloga advierte que los cinco gestos que no debemos hacer frente a la persona que nos entrevista son:

Apoyar la cabeza.

Mirar el móvil.

Evitar el contacto visual.

Recostarse hacia atrás en la silla.

Jugar con el pelo.

¿Es posible controlar el lenguaje no verbal?

Hay un factor que nos puede jugar una mala pasada: los nervios. Si estamos más nerviosos que de costumbre, podemos perder el control de los gestos y hacer algunos de los que acabamos de mencionar. Eva Porto cuenta a NovaMás que es importante "conocer cómo nos comunicamos para saber qué debemos trabajar o si debemos evitar algún gesto". Propone grabarnos y analizar si "es congruente" los gestos que hacemos con lo que decimos. En el caso de detectar algún error en nuestra comunicación, "solo queda trabajarla practicando" e "incluir poco a poco gestos que potencien nuestra comunicación y eliminar aquellos que nos perjudican".

Se puede trabajar para controlar los gestos cuando estamos nerviosos… y también para mentir. La psicóloga nos cuenta que si mentimos "suele suceder una incongruencia entre lo que se dice verbalmente y los gestos". Como hemos mencionado, el 80% de la información que transmitimos es a través de la comunicación no verbal. Eva explica que para tener el control hay que formarse para conocer los tipos de comunicación no verbal: "expresiones faciales, postura corporal, gestos, contacto visual, tacto, espacio, tono de voz…". Si la controlamos, "estaremos dominando la gran parte de la información que transmitimos" y nos hará "parecer creíbles, aunque no lo estemos siendo".

¿Se puede aprender a descifrar qué significan los gestos de otra persona?

"Por supuesto", responde tajante Eva. Aprender el significado de cada gesto nos permite obtener mucha información que la otra persona transmite inconscientemente. "Aun así, es importante saber que tampoco es una ciencia exacta y es necesario poner en contexto cada gesto", avisa.

