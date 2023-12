Este es el presupuesto máximo de los españoles para comprar regalos de Navidad

Llegan las Navidades y con ellas el habitual quebradero de cabeza de lograr dar con el regalo perfecto para nuestras parejas, familiares y amigos. En muchas ocasiones, los problemas no llegan porque no sabes qué regalar. No se trata de una falta de ideas o no conocer a nuestros seres queridos suficientemente como para no saber que les gusta. A veces el problema viene más de raíz y puede incluso fastidiarnos las Navidades: nuestro bolsillo.

En estas épocas muchas familias hacen auténticos malabares con su presupuesto para, no solo llegar a final de mes sino, también hacer regalos, realizar grandes banquetes familiares en casa o simplemente decorar el árbol de Navidad. El presupuesto suele ser el principal problema a la hora de decidir qué regalo hacer, ya que nos limita. Sin embargo, ¿esto es realmente así en España? ¿Cuál es el presupuesto máximo de los españoles para comprar regalos en Navidad?

Sensormatic Solution, la cartera global líder de soluciones para el comercio minorista de Jonhson Controls, ha publicado los resultados anuales, elaborados por el grupo de consultoría y análisis de tráfico minorista del grupo, para conocer los días de mayor actividad comercial en las tiendas y el gasto que realizarán los consumidores durante la temporada 2023/2024. Y lo cierto es que sí, los españoles tienen un problema con el bolsillo en Navidad.

El presupuesto medio en los hogares españoles

El coste de la vida y la elevada inflación suponen incrementar un problema que desde hace años persiste. Sin embargo, este año, muchos españoles han decidido apretarse el cinturón y el 62% tiene previsto gastar menos que en las Navidades de 2022. De hecho, el 43,8% de consumidores tendrá que recortar en otros aspectos de su vida para que el gasto navideño no suponga un problema para llegar a final de mes y poder tener regalos.

De todas formas, el presupuesto medio que los hogares españoles destinan a regalos navideños no es irrisorio tampoco, ya que alcanza los 461,40 euros este año. El 32% previene gastar hasta 299 euros, el 20% gastará entre 300 y 449 euros y el 20% llegará a destinar hasta 450 y 599 euros. Por su parte, solo un 5% de afortunados se gastará más de 1.050 euros.

Los días con mayor actividad

El análisis de Sensormatic Solution también apunta aquellos días donde habrá mayor actividad comercial en las tiendas durante la temporada alta de 2023/2025. Según indican, el miércoles 3 de enero será el día con más actividad, una fecha que ocupó el tercer puesto durante la temporada pasada. Sin embargo, los españoles han sido previsores y este año no dejarán las compras para última hora. De hecho, lo harán con antelación por ahorro.

Más de dos tercios (65%) tiene previsto empezar a comprar los regalos de Navidad en noviembre y otro 36% previene adelantar sus comprar navideñas. En el contexto actual, el 58% adelanta sus comprar para "asegurar los precios" y evitar que los mismos productos sean más caros en un futuro. Por su parte, un 32% cree que adelantar las compras le permitirá encontrar ofertas, mientras que el 2% busca repartir el gasto en un periodo de tiempo más largo.

Unas decisiones que provocan que el día 25 de noviembre sea una de las cinco fechas con mayor actividad de la temporada gracias a los descuentos y promociones del Black Friday. Un evento comercial que ha permitido que muchas familias ahorren en regalos de Navidad.