Estas son las técnicas que emplean los supermercados para que compres determinados productos

¿Cada vez que vas al supermercado compras productos que realmente no necesitas? No te preocupes, no eres el único, ya que es lo más común y sucede constantemente. Hacer una lista de lo que necesitas y acabar comprando cosas que no estaban en ella es una de las estrategias que utilizan los supermercados para favorecer la compra de los productos que más les interesa vender en ese momento.

Estrategias que usan los supermercados para vender

1. Utilizar colores llamativos como el rojo o el amarillo para llamar la atención sobre determinados productos. Por lo que, el consumidor una vez que los vea pensará que necesita esos alimentos, pero en realidad no es así.

2. Colocar los productos a la altura de los ojos para que el consumidor se fije más en ellos y no tenga dificultad a la hora de acceder.

3. Exponerlos de manera que genere la sensación de que están en oferta, por lo que la mayoría de empresas, suelen colocarlo cerca de las cajas de pago.

4. Colocar los productos complementarios uno junto a otros. Por ejemplo, si vas a comprar queso para comer, suelen poner el embutido cerca para que consumas este alimento también, aunque realmente ya tengas en casa.

Comprando en la sección de congelados del supermercado | aleksandarlittlewolf para Freepik

5. Poner una iluminación más cálida o utilizar colores que consiga seducir al cliente para que se detenga y lo añada al carrito de la compra.

6. Posicionar los productos de primera necesidad en la entrada del supermercado, por lo que el cliente primero pasará por la zona de estos productos que el supermercado necesita vender lo antes posible.

7. Situar envases grandes junto a pequeños del mismo producto para dar la sensación de que salen más económicos que los pequeños, por lo que el consumidor comprará el más grande para ahorrar un poco de dinero.

8. Los carros de compra cada vez son más grandes para que introduzcas muchos artículos en ellos y no tengas la sensación de que el carro está casi vacío. No te darás cuenta hasta que llegues a la línea de cajas y veas el total a pagar.