Escuchar más y hablar menos: Parece fácil y no lo hacemos bien

Escuchar parece algo fácil, pero no a todos se nos da muy bien… La mayoría de personas cuando escuchamos a nuestros hijos tenemos como objetivo alguna de las opciones siguientes:

Que nuestro hijo termine pronto de hablar.

Interrumpir para “redirigir” o “corregir” la idea.

Dar respuesta que incluya una solución.

Escuchar con el fin de dar una lección de vida, para que haya un cambio en la manera de pensar o sentir del otro.

Estas intenciones no son siempre conscientes, puesto que en la práctica sentimos que sabemos escuchar a nuestros hijos. No obstante, habitualmente lo hacemos buscando como fin real dar respuesta inmediata a lo que hemos escuchado. Y a menudo ese no es un buen objetivo.

Beneficios de escuchar

A todos nos gusta ser escuchados cuando hablamos y expresamos lo que pensamos o sentimos.

Cuando nos dedicamos a escuchar a nuestros hijos, con la intención de prestar atención de verdad a lo que piensan sobre algún tema, ese hecho tiene beneficios maravillosos para fortalecer la relación con ellos, por ejemplo:

Los hacemos sentir importantes y valiosos.

y valiosos. Ayudamos a construir una sana autoestima .

. Es clave como canal de comunicación con nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia .

. Fortalecemos los lazos de confianza y seguridad entre padres e hijos.

entre padres e hijos. Ayudamos a que se sientan comprendidos.

Les damos ejemplo para que ellos también crezcan siendo personas capaces de escuchar y generar empatía por los demás.

Cómo escuchar de manera consciente a mi hijo

Para poner en práctica la escucha consciente y activa, es importante tener en cuenta lo siguiente:

La escucha implica generosidad , es decir, pensar más en el otro que en uno mismo.

, es decir, pensar más en el otro que en uno mismo. Estar dispuesto a escuchar puntos de vista o perspectivas distintas a la nuestra implica tolerancia y paciencia .

. Asentir y expresar palabras cortas o sonidos con el sentido de transmitir que vamos llevando el hilo de lo que nos están conversando es muy importante.

con el sentido de transmitir que vamos llevando el hilo de lo que nos están conversando es muy importante. Cuando percibas que tu hijo va a comenzar una charla emocional, pregúntale si quiere ser escuchado simplemente para desahogarse, o bien, para recibir un consejo de tu parte. Cuántas veces sin preguntarlo vamos soltando tremendos sermones para que nuestro hijo "aprenda", pero a veces su única intención y lo que más puede ayudarle en ese momento, es sentirse escuchado.

Ganamos bastante escuchando, ganamos incluso más que hablando: que la escucha consciente resuene en nosotros y podamos ponerlo en práctica con nuestros seres queridos y en nuestra familia, especialmente con nuestros hijos, solo va a reportanos beneficios.