Disfruta del Amazon Prime Day los días 16 y 17 de julio con Alexa como tu asistente para las mejores ofertas

Amazon acaba de anunciar que Prime Day vuelve los días 16 y 17 de julio, celebrando su décima edición con grandes ahorros y ofertas exclusivas para clientes Prime. Desde las 00:00 del 16 de julio hasta las 23:59 del 17 de julio, los clientes Prime tendrán acceso exclusivo a cientos de miles de ofertas, tanto en grandes marcas como ASUS, Cecotec, Dodot, ghd, Levi's o Samsung, entre otras, como en pequeñas y medianas empresas como Create, Fisura, Natulim, Nutralie, Olistic Science o Siroko, entre otras. Además, los clientes Prime podrán descubrir algunos de los precios más bajos del año hasta la fecha en Amazon en productos de marcas como Ariel, CeraVe, Lenovo, PlayStation, Under Armour o Xiaomi, entre otras.

Los clientes Prime también podrán disfrutar de ofertas personalizadas como Ofertas para ti y descubrir listas de productos especialmente seleccionados como Productos básicos del día a día, Marcas populares, Los favoritos de nuestros clientes, Productos del momento y Las 100 mejores ofertas, entre otras.

Los clientes Prime pueden disfrutar de todas las ventajas de su suscripción Prime, como acceso exclusivo a ofertas, comodidad en las compras, entregas rápidas y gratuitas en más de dos millones de productos y lo mejor en entretenimiento, todo en una única suscripción. Si aún no eres cliente Prime puedes unirte o iniciar una prueba gratuita si eres elegible en www.amazon.es/prime para participar en este evento exclusivo para clientes Prime y sacar el máximo partido a tus compras en Amazon.

Puedes acceder desde ya a las ofertas anticipadas:

● Accede a grandes ofertas para dispositivos Amazon seleccionados, incluidos Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink y dispositivos eero.

● Accede a la mejor oferta de la historia de Prime Day en Amazon Music Unlimited. Los clientes Prime que no hayan probado Amazon Music Unlimited pueden conseguir cinco meses gratis, la mejor oferta de la historia de Amazon Music para Prime Day, en honor al décimo aniversario de Amazon Music. Amazon Music Unlimited incluye acceso a más de 100 millones de canciones y a una gran selección de top podcasts sin anuncios, a la carta y en streaming de audio de alta calidad.

● Videojuegos gratis para clientes Prime. Para anticiparnos a la llegada de Prime Day, desde hoy y hasta el 16 de julio, los clientes Prime pueden solicitar un pack de 15 juegos populares y clásicos para PC sin coste adicional, incluyendo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, STAR WARS Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Hitman Absolution y muchos más.

● Ahorra 10 euros gracias a tu suscripción Prime en tu próximo pedido en Amazon Fresh. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, los clientes Prime recibirán un descuento de 10 euros en pedidos superiores a 120 euros al momento de realizar la compra. Se aplican términos y condiciones.