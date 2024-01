Cuidado en rebajas: La hora a la que compras puede hacer que pierdas el control y gastes más

Las rebajas son un momento del año que algunas personas esperan para poder adquirir aquello que tanto les gusta, a un mejor precio. Pero a veces, compramos cosas que no necesitamos o no queremos por el simple hecho de que están más baratos.

Para evitar caer en las trampas de las rebajas, es importante ser conscientes y tomar decisiones de forma racional. Antes de ir de compras, lo mejor es planificar qué queremos y establecer un presupuesto. También debemos tomarnos el tiempo necesario para comparar precios y evaluar si realmente necesitamos el producto.

Rebajas | iStock

Uno de los elementos que potencian que tomemos decisiones impulsivas es comprar por Internet, ya que es más fácil consumir cosas innecesarias, especialmente a ciertas horas. Podemos navegar por las tiendas online sin compromiso, pero es más probable que caigamos en la tentación de hacerlo.

Esto se debe a que adquirir productos de forma online es muy cómodo y sencillo, de manera que podemos hacerlo desde cualquier lugar y a cualquier hora, llegando a perder el control de lo que consumimos. Esto nos hace más propensos a comprar cosas que no necesitamos, simplemente porque nos apetece.

Además, al no ver el producto físicamente, podemos caer en querer cosas que no nos gustan o que no nos quedan bien.

Comprar online | Pexels

Es más probable que compremos por impulso a última hora del día o por la noche, especialmente si estamos cansados, ya que podemos hacer compras que en otras circunstancias no haríamos.

La corteza prefrontal es una parte del cerebro que afecta a las decisiones que tomamos, al razonamiento y la planificación. Cuando estamos cansados, no funciona tan bien como cuando estamos descansados. Por esta razón, somos más propensos a tomar decisiones impulsivas, por lo que es más probable que compremos cosas que no necesitamos, dejándonos llevar por ofertas y descuentos.

Además, la acción de comprar genera dopamina, una hormona que está relacionada con el placer y la recompensa. Cuando queremos algo y lo adquirimos, nuestro cerebro libera dopamina, lo que nos hace sentir bien. Esta sensación de placer puede ser muy adictiva, y puede llevarnos a gastar en más de lo que necesitamos.

La falta de sueño crónica también nos afecta a la hora de actuar impulsivamente, haciendo que perdamos el autocontrol, llegando a caer en un círculo vicioso al estar cansados. Esto también puede afectar a nuestro comportamiento en otros ámbitos de nuestra vida, como la alimentación y el rendimiento laboral.

Cansancio | karlyukav para Freepik

Si evitas estas situaciones, podrás gestionar mejor tus impulsos y no gastar en aquello que no te hace falta.