El cordón umbilical de tu bebé: ¿Deberías almacenar su sangre?

Si estás esperando un bebé, lo más seguro es que estés envuelta en un mar de dudas sobre el parto, el postparto y todo aquello que, llegado el gran momento, tendrás que decidir. Como, por ejemplo, si quieres conservar, o no, la sangre del cordón umbilical de tu hijo o hija.

Esta práctica, que se lleva haciendo los últimos años, permite guardar las células madre -que abundan en el cordón umbilical-, para luego poderlas utilizar para tratar algunas enfermedades. Este tipo de células son muy valiosas gracias a su capacidad de multiplicarse y poder transformarse en cualquier otro linaje de tejidos celulares. Además, la extracción es un procedimiento es muy sencillo y seguro, que no supone ningún riesgo para la salud de la madre o el recién nacido.

A pesar de todas estas ventajas y riesgos inexistentes, Dexeus Mujer, en su blog, asegura que "es una práctica que no todo el mundo lleva a cabo, principalmente por falta de información sobre sus ventajas y posibles usos". Por eso, en este artículo trataremos de exponer toda la información que se debe tener al respecto.

¿Cómo se realiza la extracción de células madre del cordón umbilical?

Según la información proporcionada por el Hospital Universitario Dexeus, después del nacimiento del bebé, se realiza el pinzamiento del cordón umbilical y se conserva la sangre residual del mismo. Este proceso implica la utilización de una aguja que se inserta en la parte del cordón que permanece unida a la placenta.

Es importante tener en cuenta que este procedimiento no siempre se puede llevar a cabo con éxito, y en ocasiones, la muestra obtenida puede no cumplir con los requisitos de calidad o cantidad necesarios. En tales casos se puede destinar la muestra para fines de investigación.

¿En qué casos no se puede realizar la extracción de sangre del cordón umbilical?

La extracción de sangre del cordón umbilical no siempre es factible y existen varias situaciones en las que no se puede llevar a cabo, según la información de Dexeus Mujer. No es posible, por ejemplo:

Si la madre desarrolla alguna infección durante el embarazo que esté contraindicada para la donación.

Si la madre es portadora de alguna enfermedad que pueda transmitirse a través de la sangre, como el VIH, hepatitis B o hepatitis C.

Si la madre ha mantenido relaciones con otras personas en los últimos 4 meses de las cuales no conoce sus antecedentes familiares ni el historial clínico.

La extracción no se puede realizar si el bebé nace de forma prematura, ya que, por cuestiones de madurez del sistema inmunológico, se requiere que tenga más de 34 semanas.

, ya que, por cuestiones de madurez del sistema inmunológico, se requiere que tenga más de 34 semanas. Si el embarazo se ha llevado a cabo a través de una donación de semen u óvulos y no se dispone de toda la documentación necesaria sobre el historial clínico del donante o la donante.

Banco público o privado: ¿cuál elegir?

Otra duda que existe respecto a la extracción de la sangre del cordón umbilical es la elección entre un banco público o privado para su conservación. Optar por un banco privado implica que el uso de la muestra es exclusivo, reservado para tu hijo o familiares cercanos, con disponibilidad inmediata.

Es importante destacar que las enfermedades tratables mediante un trasplante autólogo (donante y receptor son la misma persona) se limitan a aquellas sin origen congénito, excluyendo casos como la leucemia o linfoma infantil, donde la sangre propia preservada no sería útil.

Por otro lado, la conservación en un banco público implica un uso no exclusivo, poniendo la muestra a disposición de cualquier paciente que la necesite. La donación es gratuita, anónima y se considera un acto de generosidad que puede contribuir a salvar vidas tanto de niños como de adultos.

Cabe destacar, también, que elegir un banco privado no excluye la posibilidad de acudir a un banco público si fuera necesario. Además, en los casos de conservación en bancos privados, se deben abonar los costos de extracción y cuotas anuales de conservación.

¿Qué enfermedades se pueden tratar con células madre?

Tal y como explica Mayo Clinic, las células madre se pueden utilizar para regenerar y reparar tejidos que han sido dañados o afectados por alguna enfermedad. En este sentido, la sangre extraída del cordón umbilical podría ser útil para ser empleada en terapias con células madre destinadas a tratar: