Cómo y cuánto hay que ventilar la casa en invierno para que no se quede fría

La ventilación en los hogares resulta fundamental para mantener un entorno saludable en el que no se desarrollen bacterias, virus ni humedades. Sin embargo, en invierno no resulta demasiado apetecible dejar las ventanas abiertas y que entre el frío. Aunque parezca necesario mantener el calor dentro de casa, es perjudicial para el estado de la vivienda porque acumula la condensación y pueden aparecer humedades.

Por ello, es necesario ventilar a diario para renovar el aire y que no se acumulen contaminantes que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud humana. El mejor momento para airear la casa es por la mañana, y si hace demasiado frío, puedes hacerlo al mediodía. En invierno resulta fundamental realizarlo para evitar la proliferación del moho que aumenta su presencia con el uso de la calefacción. Tampoco es necesario que las ventanas queden abiertas durante horas, por lo que será suficiente con un cuarto de hora.

Ventilar la casa | NovaMás

La ventilación por la mañana es perfecta porque notarás menos el cambio de temperatura y porque tendrás todo el día para que el ambiente vaya calentándose nuevamente. Además, es muy importante que no cierres las puertas de las habitaciones mientras estén las ventanas abiertas, ya que no resultará muy efectivo. Por lo que tendrás que dejar las puertas abiertas para que se cree una corriente y circule el aire por toda la casa.

Mientras las ventanas se encuentren abiertas, debes apagar la calefacción, ya que el aire caliente en ningún momento estará calentando la casa realmente. De hecho, consumirá más y lo verás en la factura de la luz.

Cuando no es posible airear toda la casa al mismo tiempo, por la temperatura exterior, se aconseja ventilar habitación por habitación. De esta forma, podrás airearla la casa y mantener caliente la habitación en la que te encuentres. En caso de que no te apetezca ventilar todos los días, puedes usar un deshumidificador, pero debes saber que no resultará muy efectivo.