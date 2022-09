Cómo acabar con los piojos de una vez por todas

Llega septiembre, llega el cole y llegan ellos: los piojos. Si aún piensas que es mejor lavar el pelo con champú antipiojos para prevenir, que saltan de cabeza en cabeza o que prefieren el pelo limpio... sigue leyendo.

Al poco tiempo de empezar las clases, comienzan a llegar esos temidos mensajes al WhatsApp del cole: "nada…bueno… que fulanito tiene pipis". Se ve que decir la palabra piojos ahora queda mal... Yo propongo decir: fulanito tiene Pediculus humanus, así les damos un nombre de verdad. Y por favor, no dejéis de informar al resto de familias. Siempre.

En realidad, no aparecen solo en la vuelta al cole. Pero, igual que otros mitos, tenemos asociado el binomio cole-piojos. Pero en realidad son unos profesionales cuando hay muchas cabezas juntas.

¿Los piojos de perros van a las personas?

Muchos de los mitos que hay a su alrededor hacen que terminar con ellos sea más complicado de lo que debería. Estos insectos sin alas son parásitos de un huésped. Y aquí va el primer mito: los piojos de humanos (sí, tenemos piojos propios) sólo infestan (sí, se dice infestan) a otros humanos.

Los piojos de perros son de perros. No es posible el contagio entre especies. Con otros insectos como las garrapatas sí puede ocurrir, incluso transmitir enfermedades. Pero los piojos de perro son de perro y los de humanos, de humanos.

¿Cómo son los piojos?

Conozcámoslos un poco: miden 2 o 3 milímetros y están muy acomodados cerca del cuero cabelludo, lugar del que nutren de nuestra sangre, por eso nos pica la cabeza.

Suben, comen y van a darse un paseo por el pelo. Para ellos, donde no hay pelo, no hay alegría. Y aquí va otro mito: no se quedan esperando días y días, sólo sobreviven 48 horas si no hay pelo al que agarrarse. Así que, para garantizar su supervivencia, la hembra adulta pone hasta 10 huevos al día bien adheridos al pelo: las liendres.

Cómo distinguir las liendres

Las liendres son ovaladas, muy pequeñas (entre 0.3 mm y 0.8 mm) y generalmente son entre amarillas y blancas. Incluso se pueden confundir con caspa. Si soplas y no se van, zas, se está desarrollando vida parásita en tu cabeza.

Los piojos viven unos 28 días si no hacemos nada por evitarlo. Tienen 3 fases de desarrollo: liendre (que es el huevo), ninfa y piojo adulto.

Liendre . En este estado están entre 6 y 9 días. Habitualmente se encuentran de 4 a 6 mm del cuero cabelludo, si están más lejos no sobreviven.

. En este estado están entre 6 y 9 días. Habitualmente se encuentran de 4 a 6 mm del cuero cabelludo, si están más lejos no sobreviven. Ninfa . Tienen la misma forma que un piojo adulto, pero más pequeño, como 1,5 mm. 7 días después, pasarán a ser adultos.

. Tienen la misma forma que un piojo adulto, pero más pequeño, como 1,5 mm. 7 días después, pasarán a ser adultos. Piojo. Pasarán 7 días más desde el estado de ninfa. Es decir, en 14 días un huevo habrá pasado a ser un piojo con edad de votar.

¿Los piojos saltan de cabeza en cabeza?

Otro mito para la colección: los piojos adultos no pueden saltar, ni volar. Eso sí, tienen un manejo entre pelo y pelo que en el circo de pulgas se llevaron a los piojos de equilibristas sobre cuerda. Por eso se transmite de cabeza a cabeza. No es frecuente el contagio por almohadas o gorras... pero entiendo la inquietud.

Y, por supuesto, no son más frecuentes en el pelo sucio, ni en el limpio. Lo que sí es verdad es que con el pelo largo facilitamos la transmisión, así que es mejor llevar el pelo recogido si se va a campamentos o parques de bolas.

Piojos en la cabeza: Qué hacer

Cuanto antes los pilles, más fácil será eliminarlos. Búscalos cerca de las orejas y la nuca. Pueden pasar hasta 6 semanas desde la infestación hasta los primeros picores.

Productos contra los piojos

Los productos más eficaces son:

- Permetrina al 1% o bien octadienol sobre el cabello seco.

- Lendrera (el peine para sacar los piojos del cabello) en este caso, mejor sobre el pelo mojado

Sobre cada cuánto usarlos, lo más recomendable es:

Hasta que te canses. Y a las 12 horas, otra vez. Esto sí, se puede hacer de forma preventiva cada 3 o 4 días.

otra vez. Esto sí, se puede hacer de forma preventiva cada 3 o 4 días. Repetir a los 14 días .

. Si no funciona, siguen vivos o hay heridas en el cuero cabelludo: acude al médico.

Remedios caseros contra los piojos

Normalmente los padres y madres creemos que se va a estropear el pelo de nuestros hijos: ¿pero es verdad que se estropea y que es mejor utilizar otras cosas como el té blanco o vinagre? No, no hay evidencia de que los piojos puedan sofocarse con remedios caseros, ni mayonesa, ni aceite, ni bolsas, ni nada.

Tampoco hay que combinar productos, ya que pueden resultar tóxicos. Tampoco hay que utilizarlos diariamente como preventivos, no funcionan y disminuyen su eficacia.

Así que no, no sirve de nada que usemos champú antipiojos cuando aún no hay piojos. Es verdad que hay lociones que dificultan la transmisión, pero eso no va a evitar que tengamos que seguir mirando las cabecitas locas cuando sepamos que hay un brote.

Frente al miedo de ver a estos insectos, lo más eficaz es tener el conocimiento para actuar rápido y bien.

