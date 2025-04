El bloqueo lector: el motivo por el que no avanzas con el libro que estás leyendo

Tienes ganas de leer, pero a la vez no. Quieres avanzar en la historia, pero no consigues leer más de dos páginas y, al final, te frustras. O, de repente, estás en medio de una lectura que te encanta, pero de un momento a otro, las ganas de terminarlo se evaporan. Si esto te suena familiar, es posible que estés pasando por un bloqueo lector.

¿Qué es un bloqueo lector y por qué ocurre?

El bloqueo lector es una situación en la que una persona experimenta dificultades o incluso es incapaz de concentrarse y disfrutar de la lectura. Puede durar días, semanas o incluso meses, y suele estar relacionado con factores emocionales, psicológicos o externos.

Uno de los principales factores es el estrés y la ansiedad. Cuando la mente está sobrecargada con preocupaciones del día a día, es difícil enfocarse en una historia, por más interesante que sea. Nuestra capacidad de concentración disminuye, y leer se convierte en un esfuerzo en lugar de disfrutarlo.

El exceso de estímulos digitales también juega un papel clave. Hoy en día, pasamos gran parte del tiempo consumiendo contenido rápido en redes sociales, videos cortos y series de televisión. Esto hace que nuestro cerebro se acostumbre a recibir información de forma inmediata y en pequeñas dosis, lo que afecta nuestra paciencia y capacidad para leer textos más largos y complejos.

Bloqueo lector | Freepik

Otro motivo común es la presión de tener que leer. Es decir, muchas veces, elegimos libros porque "debemos" leerlos y no porque realmente queremos hacerlo. Esto puede hacer que la lectura se sienta como una obligación, generando desinterés y desmotivación.

El cansancio mental y físico también influye. Si tu rutina diaria es agotadora, es probable que, al final del día, simplemente no tengas energía para concentrarte en un libro. Tu cuerpo y tu mente te piden descanso, y leer puede parecer una tarea más en lugar de un momento de disfrute.

Por último, la elección del libro es fundamental. No todos los libros son adecuados para cualquier momento de nuestra vida. A veces, lo que necesitamos es una historia más ligera o con un ritmo diferente. Si una lectura no te atrapa, no significa que hayas perdido el hábito de leer, sino que quizá no es el momento adecuado para ese libro en particular o simplemente que no te guste y podrías probar con otra temática.

Bloqueo lector | Freepik

Consejos para superar un bloqueo lector

Si sientes que no puedes avanzar con ninguna lectura, prueba estos trucos para que recuperes el hábito:

Elige libros cortos o ligeros. A veces, el problema es el tipo de lectura. Opta por relatos cortos, novelas de ritmo ágil o incluso cómics. La sensación de terminar una historia rápida puede motivarte a seguir leyendo, ya que estamos acostumbrados a los contenidos cortos.

Relee tu libro favorito. Volver a una historia que te encantó puede ayudarte a recordar por qué disfrutas de la lectura. Al ya conocer la trama, te resultará más fácil engancharte.

Prueba un formato distinto. Si los libros físicos te resultan pesados en este momento, prueba con audiolibros o ebooks. O viceversa, a veces, un simple cambio de medio puede marcar la diferencia.

Si los libros físicos te resultan pesados en este momento, prueba con audiolibros o ebooks. O viceversa, a veces, un simple cambio de medio puede marcar la diferencia. Crea un ambiente propicio para la lectura. Busca un lugar tranquilo, sin distracciones y con buena iluminación. Un rincón acogedor puede hacer que la experiencia sea más cómoda. No es recomendable leer en la cama, porque si estamos cansados, nos provocaría sueño.