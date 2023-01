Así de fácil es limpiar las eternas manchas de tomate de los tuppers

¿Cada vez que guardas un alimento con tomate frito en un tupper le cambia el color? No te preocupes, porque no eres el único y es lo más habitual. Cuando sobra comida tienes una opción muy cómoda y es guardarla en la nevera para que no se ponga en mal estado. Por lo que optas por usar un tupper o fiambrera que es el elemento estrella en cualquier cocina.

Seguro que en casa tienes varios tuppers en la cocina para cuando te encuentras en esta situación y así evitas desperdiciar las sobras. De hecho, si los compraste hace un tiempo, seguro que alguno tiene manchas que no consigues quitar de ninguna manera. Esto se debe principalmente por la grasa que deja el tomate frito y por mucho que frotes no hay forma de quitarlas.

La solución no está en tirar el tupper a la basura, sino que existe un truco para eliminar esa mancha poco estética sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo. A continuación, te explicamos cómo limpiar correctamente los tuppers.

Cómo eliminar las manchas de tomate de los tuppers

Solamente necesitas dos productos que seguro que tienes en casa: una servilleta de papel y jabón de platos. Lo primero que debes hacer, como se muestra en el video, es coger la servilleta y colocarla en el fondo del tupper para que cubra toda la superficie.

Posteriormente, coge el jabón de platos, échalo en el elemento y acompáñalo de un chorro de agua. A continuación, cierra el tupper, agítalo durante unos segundos y enjuágalo. Una vez que lo laves verás que la mancha de tomate ha desaparecido.

Si aún quedan restos de tomate existe otro método más eficaz, pero requiere de más tiempo. Para ello, necesitarás solamente vinagre y agua caliente. Primero echa un chorro de vinagre en el tupper y, posteriormente, un vaso de agua caliente. Déjalo reposar mínimo durante 2 horas y una vez que transcurra este tiempo, lávalo con normalidad y ya tendrás el tupper como si estuviese recién comprado.