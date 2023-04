Así es como tienes que tender la colada para que no se impregne de olor a humedad

Los días de frío y lluvia son esa época del año en la que no siempre es sencillo lograr que la ropa se seque fuera con facilidad. Por ello, se opta a meterla dentro de casa, pero ahí surge otro problema y es que puede oler la casa a humedad. Si prefieres tenderla dentro de casa o no tienes más opción, esta es la forma en la que debes hacerlo para que no coja ese olor desagradable.

Cómo evitar el olor a humedad de la ropa en casa

1. Lo primero que debes hacer es programar adecuadamente la lavadora, por lo que no olvides centrifugar la ropa correctamente. De esta forma, la ropa saldrá escurrida y tardará menos en secarse. Con este truco, además de secarse antes, no tendrás que planchar una vez que esté totalmente seca.

2. Deja espacio entre las prendas para que tarde menos tiempo en secarse.

Tender la ropa | NovaMás

3. Pon la calefacción para que la temperatura sea más estable y se seque lo antes posible. Para ello, sitúa el tendedero cerca del radiador, pero nunca cubras el radiador con la ropa, ya que puedes provocar un incendio en tu hogar.

4. Otra solución es abrir la ventana mientras tienes la ropa tendida, eso hará que se seque antes y sobre todo evitará la condensación y la humedad. Por ello, no olvides abrir las puertas y las ventanas para que de esta forma se cree una corriente y ventile con frecuencia la habitación. Eso sí, no pongas la calefacción porque supondrá un gasto extra en tu factura de la luz y del gas.

5. Otra opción es usar un deshumidificador que te ayudará a evitar el exceso de humedad mientras se seca la colada.