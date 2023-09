Así es como hay que actuar si se te rompe algo de cristal en casa

Romper un vaso de cristal, un plato, objeto decorativo es un accidente bastante habitual en los hogares. Por inercia se suele avisar por si algún despistado va descalzo y a continuación se suelen recoger los trozos más grandes y tirarlos a la basura y barrer los más pequeños.

No obstante, este gesto que es aparentemente inofensivo, en realidad no es nada práctico ya que lo más probable es que los trozos de cristal que acabamos de depositar en a basura rasguen la bolsa y el resto de desperdicios caiga por ella. Además, no solo la suciedad, sino que también correríamos el peligro de poder cortarnos. Por este motivo, lo ideal es que manejemos el desecho de este producto de la siguiente forma.

En primer lugar deberíamos identificar si lo que se ha roto es cristal o vidrio. Si es cristal si que habría que desecharlo en la basura, sin embargo, si es vidrio habría que reciclarlo en el contenedor verde.

Una vez hayamos barrido los trozos del objeto que se ha roto en lugar de tirarlos sin más habría que envolverlos en un trapo de cocina viejo o en su defecto en varias capas de papel de cocina. A continuación meter esa envoltura dentro de una bolsa de plástico más pequeña y atarla. De esta forma crearemos una doble capa que protegerá la bolsa de basura original de que se rasgue.