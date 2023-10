6 preguntas que hacer a tu pareja si quieres quedarte embarazada

En el tercer capítulo de la serie 'Qué esperar cuando estás buscando' hablamos con Ana Brito (@elshowdebriten), María Castro (@maria_castro_jato) y Estefanía Unzu (@verdeliss) sobre el papel de la pareja en la planificación del embarazo.

Ana Brito abre el debate afirmando que muchas parejas no hablan de temas de conversación muy importantes: “A veces de repente te llevas un susto y tú quieres A y tu pareja o tu marido quiere B, y es lo radicalmente opuesto”.

¿Qué tipo de cosas hay que dejar claras desde antes de la planificación del embarazo? Proponemos 6 preguntas fundamentales que toda pareja ha de ser capaz de responder antes de embarcarse en esta apasionante aventura:

La gran pregunta: ¿queremos ser padres?

Es de vital importancia dejar claro desde el principio si realmente los dos queréis ser padres o no. María Castro ha contado un ejemplo de cómo puede haber conflicto si uno de los dos de la pareja no quiere tener hijos: “Una amiga que era más jovencita y él más mayor. Él tenía claro que no quería ser padre. Yo le preguntaba a ella ¿y si algún día…? Y ella me decía que ahora no, en el futuro no sabía. Pero él tiene claro que no... Al final sigues, pero a lo mejor tu deseo vital de ser madre no va a ocurrir”.

Este tipo de desavenencias no se dio en el caso de Verdeliss: “Es una dicotomía: ¿priorizas tu relación de pareja o priorizas ese deseo que para ti es felicidad como puede ser formar una familia? En nuestro caso, aquello de almas opuestas es lo que más se atraen se cumple a la perfección. No coincidimos en nada en tema gustos, a él le gusta una música, a mí otra... Pero cuando se trata de nuestros hijos, de planificar una familia, sí que remamos en el mismo barco”.

¿Cómo queremos planificar el embarazo?

Verdeliss tuvo muy en cuenta este y otros aspectos de cara a planificar sus embarazos: “Intentaba no dejar nada al azar. A mí me consume esa frase de ‘bueno, cuando llegue vamos probando…’. Yo lo asumiría con mucha presión: si veo que empieza a pasar el tiempo y no empiezo a usar toda la información que tengo para quedarme embarazada, a mí me consumiría ese sentimiento”.

¿Qué papel jugará la pareja?

Las parejas son un apoyo fundamental para las madres. Ellas llevarán buena parte de la presión del embarazo, pero no significa que el padre no pueda encontrar la manera de ayudar de mil formas posibles.

En el caso de Verdeliss, su pareja encontró su forma particular de apoyarla durante el embarazo: "Mi marido decía que era como verlo todo desde fuera, me quería ayudar. En el momento en el que deseamos buscar un embarazo es la mujer la que tiene que asumir los cuidados sobre su propio cuerpo, es la mujer la que tiene que modificar ciertas conductas. La gente piensa que soy súper estricta y súper metódica y soy súper despistada".

¿Cómo educar a los hijos?

Es uno de los temas que más tensión genera en las parejas de padres. María Castro lo ve normal: “Seguramente las discusiones más grandes con tu pareja sean porque tú quieres lo mejor para esa persona él también. Nadie quiere más a ese bebé que cualquiera de los dos. Entonces, surgen roces. Hay que pensar que lo que decide la otra persona, ni es tan grave, ni tampoco lo tuyo es la panacea. Tiene que haber una línea común”.

¿Cómo nos organizamos cuando nazca?

Este fue uno de los temas clave que María Castro planteó con su pareja desde el momento de la planificación: “Hablamos de la supuesta conciliación, que no existe, en nuestro caso por mi trabajo. Me toca viajar mucho. Acordamos que yo no quería que él dejase su trabajo por ayudarme a perseguir mi sueño. Sí que dijimos que me iba a ayudar que, si alguien iba a dejar temporalmente su trabajo, iba a ser él. De hecho, he hecho películas con mi marido detrás, la niña, la teta... Hablábamos mucho en esa planificación de cómo sería nuestra vida después y cómo nos organizaríamos”.

¿Cómo organizamos la economía?

Y sí, también hay que hablar de dinero, porque cuanto antes lleguéis a acuerdos, más fácil será la convivencia diaria.

