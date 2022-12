Tres looks infalibles para la comida o cena de empresa

Muy probablemente, en estas fechas tengas marcada en el calendario la cena de empresa y, en consecuencia, te invadan las dudas sobre qué ponerte.

Y seamos realistas: no siempre es tarea fácil dar con el look adecuado para ese evento que, de alguna manera, se reparte a partes iguales entre ocio y trabajo.

Vayamos por partes. El objetivo es lograr un look elegante a la vez que cómodo, sin excesos, pero que no te haga pasar desapercibida, y siempre con ese toque festivo que corresponde a un outfit navideño.

Y lo más importante: todo ello bajo la premisa de no dejar de ser fiel a ti misma. ¿Demasiados inputs? No sufras. A continuación te traemos una inyección de inspiración extra de looks con los que solucionar de una vez por todas ese dilema del "qué me pongo".

¿Se puede ir con pantalón vaquero a la cena de empresa?

Sí, por supuesto, como lo oyes. Tus jeans favoritos son una opción perfecta para esta ocasión. Para ello, es condición indispensable que los combines con prendas y accesorios minuciosamente escogidos que los lleven a otro nivel.

Combínalos con una americana especial, un top lencero o de encaje, un jersey festivo, un body, un top dramático o una blusa brillante… ¡Las posibilidades son infinitas y todas ellas son garantía de éxito!

Muestra de ello es este outfit de Zara que te sugiero, que parte de unos jeans de tiro medio de color efecto lavado y bajos acabados sin costura. Combínalos con un bonito y delicado corsé negro de seda o con un sujetador negro satinado para lucir tanto por dentro como por fuera.

Combinación de jeans y americana elegante de plumas. | Zara.es

Mención a parte para esta blazer tan especial. Desde NovaMás te proponemos la misma opción que luce la modelo, cuyas mangas terminadas en plumas extraíbles nos parecen un punto ganador.

Para todas aquellas que queráis darle un toque extra de color a vuestro look, la americana la tenéis disponible en rosa y también en verde. ¡Ambas ideales también!

Puedes combinar esta propuesta con un zapato de piel metalizado destalonado y acabado en punta como éste.

Total look negro con accesorios festivos

Es el outfit que nunca falla y que jamás pasa de moda. Y es que un total look de color negro es una apuesta más que segura para la cena de Navidad con tus compañeros de trabajo y también con amigas o en familia. Además, estiliza la silueta. ¿Qué más se puede pedir?

En este caso, y para elevarlo al máximo, los accesorios festivos son clave. Entre las múltiples posibilidades que hemos encontrado, nos ha llamado especialmente la atención este vestido plisado midi de encaje de Mango. Su diseño evasé y el estilo corsetero lo hacen realmente ideal.

Vestido negro | shop.mango.com

Dale este toque único y especial, además de súper festivo, con esas sandalias de tacón de punta cuadrada y tira de strass. Súmale un clutch rígido brillante o un bolso con flecos de cristales... Complementos metalizados que rompen del todo con la sobriedad que lleva implícito el color negro, todos también de Mango.

Y para las más frioleras, con una americana larga de diseño recto y estilo blazer con doble botonadura crearás un outfit de absoluta tendencia.

Falda de lentejuelas con jersey: combinación ganadora

Turno para una combinación que va a ser un must en estas fechas navideñas. El binomio formado por un jersey básico y una falda de lentejuelas aúna la comodidad y el estilo casual con el brillo y la elegancia. ¿El resultado? uno de los looks más en tendencia de la temporada y una opción perfecta para cenas de empresa.

Atrévete con esta falda de lentejuelas de color plateado oscuro de Asos. Combínala con un jersey básico de cuello vuelto de punto y de color negro y unas sandalias de lentejuelas… y voilà. Un look con el que nadie quedará indiferente.