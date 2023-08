¿Por qué se sale el relleno del bikini o de los sujetadores cuando lo metes en la lavadora? El truco para evitar que eso pase

Es habitual que, con los lavados o con el propio uso, el relleno que le da forma a los sujetadores deportivos y a los bikinis pueda salirse o moverse. Para conservar estas prendas es necesario cuidarlas y prevenir que pase esto, puesto que, si el relleno se estropea, puede que el bikini no vuelva a quedar igual puesto.

Como medida de precaución, una alternativa es retirarlo con anterioridad, de manera que no correrá riesgo de sufrir. El punto en contra es que volver a meterlo en su sitio es una tarea complicada, pero hay una forma de conseguir dejarlo como estaba en cuestión de segundos.

Bikini | Pexel

Una vez se han sacado las almohadillas, es necesario visualizar dónde están las aperturas del sujetador, de manera que la tarea de introducirlas de vuelta sea más sencilla. La clave para meterlas es enrollas las almohadillas sobre sí mismas; la ubicación de las aperturas determinará si se enrolla en horizontal o si, por el contrario, hay que hacerlo en vertical. Estando enrolladas, la forma en la que se vuelven a colocar en su sitio es mucho más fácil.

Lo positivo es que cuando se realiza este gesto, se tarda apenas un minuto. Aunque se tengan más facilidades a la hora de colocarlo, también hay una forma de hacer que no se salgan. Una opción es coser el relleno, de manera que no se mueva más. Pero si esa idea no convence, también se puede sujetar con imperdibles durante el lavado. Una última alternativa es meter los bikinis o sujetadores dentro de bolsas para prendas delicadas o lavarlas a mano.