Cómo atar la parte superior del bikini para que sea más cómodo

Con la llegada de las altas temperaturas y la posibilidad de tener más tiempo libre para ir a la playa o a la piscina, llegó la hora de sacar nuestras prendas de baño de los armarios y prepararnos para un caluroso verano. Una época para enfundarse el bikini, llenarse los pies de arena o tener el cuerpo lleno de marcas o líneas blancas creadas por el bronceado.

Pero no todo es tan idílico. El verano también tiene esas cosas no tan poéticas. También tiene sus inconvenientes y no solo el calor. Algunos te dirán el sudor. Otros mencionarán la falta de apetito o su dificultad para conciliar el sueño. E incluso unos pocos señalarán que trabajar no es lo que más les apetece durante estos meses de calor. Sin embargo, uno de los contratiempos que comparten muchas mujeres son los problemas con su parte superior del bikini.

Dolores en el cuello a causa de las tiras, picores por la arena o irritación en distintas zonas por la fricción del bañador con la piel. Múltiples situaciones que generan malestar y no permiten disfrutar de los días de playa junto a la familia con total normalidad.

Adiós al dolor

Pero todas aquellas trabas se quedaron atrás y esta nueva temporada de verano no tendrá un solo pero. Hemos encontrado la solución a tus problemas con el bikini en la cuenta de Instagram de Anto Legua (@antonellaleguab), emprendedora y fundadora de El Closet de Anto con más de 58 mil seguidores.

Se trata de un nuevo tip para hacer un nudo a las tiras de tu bikini y así evitar los dolores de cuello que provocan estas bandas habitualmente. Una recomendación para llevar de una forma más cómoda tu traje de baño.

Esta creadora de contenido comparte el vídeo donde indica que, para empezar, debemos colocar la parte superior del bikini sobre una superficie. Entonces, estiramos las tiras hacia arriba y formamos en cada extremo un círculo, donde introduciremos el cordón. Eso sí, sin terminar de apretar y manteniendo el aro abierto.

De esta forma, imitaremos la forma de un nudo marino. Tras ello, introduciremos cada tira en el círculo opuesto y estiraremos para unir ambos lados. En este momento ya podremos ajustar con total libertad el bikini y los problemas de incomodidad en la playa desaparecerán.

Una forma sencilla y rápida de corregir la colocación de tu bikini sin tener que estar quitándote y poniéndote la prenda. Además, evita las marcas del bronceado y, sobre todo, los dolores de cuello. Pero si quisieras ir más allá y decorar la parte superior de tu bañador, podrías añadir al nudo un accesorio como podrían ser las cuentas de madera, entre otras opciones.

No obstante, aún ser una buena, sencilla y cómoda opción, cabe la posibilidad que exista algún inconveniente para algunos perfiles. Por ejemplo, en el caso de las mujeres con un pecho grande, podrían aparecer dificultades a la hora de tener una buena sujeción y aguante. Sin embargo, animamos a probarlo, ponerlo en práctica y conocer de primera mano si esta es la mejor opción para ti.