Paula Echevarría lanza una colección de ropa junto a Primark

Paula Echevarría siempre ha estado vinculada al mundo de la moda. Sus posts de Instagram y su antiguo blog 'Tras la pista de Paula' llevan años sirviendo de inspiración para sus cientos de miles de seguidoras. No cabe duda de que la actriz tiene un don para combinar prendas de ropa con estilo y elegancia y esa ha sido una de las claves de su éxito como influencer y empresaria.

Ahora, la intérprete ha dado un paso más en la industria de la moda y, aparte de tener su propia marca, Space Flamingo, lanzará una colección de ropa junto a una gran empresa: Primark, marca de la cual es embajadora. La actriz de 'Velvet' ha compartido en sus redes esta gran noticia y ha anunciado con ilusión la fecha a partir de la cual encontraremos su firma en las tiendas: el jueves 6 de octubre.

"Me muero de ganas de ver todos vuestros looks con la colección!!! Aquí llevo uno de mis looks favoritos! Espero que os guste!", ha añadido junto a una foto en la que podemos ver algunas de las prendas que conformarán su colección: un abrigo, una sudadera cropped y un bolso mini de color rosa.

Una colección llena de tendencias de la temporada

A juzgar por su look favorito, esta colección contará con las prendas más deseadas este otoño. Los abrigos largos siguen siendo una de las grandes tendencias de la temporada de frío y el rosa ya hace meses que se postula como uno de los colores del otoño -aparte del azul klein-.

Si nos fijamos bien en la imagen, veremos que Echevarría también lleva una preciosa gargantilla plateada en forma de corazones huecos unidos entre sí. Un accesorio que seguro que triunfará tanto como los pendientes largos hechos con tres aros, que tanto se han visto este verano.

Por último, parece que también va a haber vaqueros en la colección de Paula. Los que lleva en la imagen sonde tiro alto, rectos y de un tono clarito, ideal para dar luz y alegría a los días grises y lluviosos que caracterizan la estación del año en la que estamos entrando.

Cómo comprar la ropa de Paula Echevarría para Primark

A pesar de poderse consultar el catálogo de Primark a través de su página web, la compra online no está disponible, por lo que deberás acudir a tu tienda más cercana, el mismo día 6 a er posible, a por tu prenda favorita de la colección de Paula Echeverría (o prendas, en plural, ya que tratándose de una firma low cost, seguro que tienen precios increíbles).

En el portal de Primark puedes consultar cuál de sus tiendas está más cerca de tu domicilio a través de su buscador.

