La moda los calcetines vistos: ¿Cuáles no son aptos para seguir esta tendencia?

Si hay algo que no puede faltar en tu armario este otoño/invierno 2023-24, es un par (o dos) de calcetines blancos de tamaño estándar. Los zapatos en tendencia de esta temporada, como las bailarinas, las mary jane y los zuecos, y otros atemporales, como las deportivas o los mocasines, requieren llevarse con calcetines vistos para ir a la última moda.

Sin embargo, en la tendencia de los calcetines vistos no todo vale. No puedes coger los primeros calcetines que encuentres en el cajón, calzarte tus bailarinas y salir a la calle. Esta prenda tiene que combinar con tu outfit, por lo que debe cumplir ciertos requisitos. Toma nota de los que no son aptos para este tipo de estilismo.

1. Calcetines deportivos

Los calcetines deportivos suelen ser gruesos y están diseñados específicamente para actividades físicas. Aunque son cómodos y funcionales para deportes, no son la mejor opción para llevarlos a la vista en un atuendo casual o elegante. Los calcetines deportivos pueden parecer fuera de lugar y romper la armonía de un conjunto bien pensado.

2. Calcetines con agujeros o desgastados

Nada arruina más un look que llevar calcetines con agujeros o desgastados. Si decides mostrar tus calcetines al mundo, asegúrate de que estén en buen estado. Los calcetines viejos dan la impresión de falta de cuidado personal y pueden destrozar un outfit, por más trabajado que esté.

3. Calcetines con colores discordantes

La moda de los calcetines a la vista permite una amplia gama de opciones de color, pero es importante que los colores de tus calcetines combinen con el resto de tu atuendo. Usar calcetines con colores discordantes puede hacer que parezca que no te esfuerzas por coordinar tu ropa, lo que puede ser un aspecto descuidado. Con unos blancos acertarás siempre.

4. Calcetines demasiado cortos o demasiado largos

El tamaño de los calcetines es fundamental cuando se trata de seguir esta tendencia. Los calcetines que son demasiado cortos pueden quedar ocultos en tus zapatos y no lograrán el efecto deseado. Por otro lado, los calcetines que son demasiado largos pueden parecer desproporcionados y poco elegantes.

5. Calcetines con estampados

Aunque hay calcetines con dibujos de lo más divertidos, ahora lo que se lleva son los calcetines lisos, de un único color. Pero quién sabe, puede que la moda evolucione y acabemos viendo zapatos mary jane combinados con calcetines estampados con animales o comida.

6. Calcetines que no se ajusten bien

Los calcetines que no se ajustan adecuadamente pueden caerse o arrugarse, lo que no solo es incómodo, sino que también puede quedar mal con según qué zapatos los combines. Asegúrate de elegir calcetines que sean de tu talla y que se mantengan en su lugar durante todo el día.