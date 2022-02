Los millonarios armarios de las hermanas Kardashian y Jenner

Como una tienda; así se podría describir el vestidor de Kylie Jenner. La celebrity ha compartido con todos sus seguidores una de las habitaciones que pertenecen a su vestidor. En la foto se puede ver una estancia grande, muy iluminada en la que los bolsos son los protagonistas. Algunos de ellos, modelos emblemáticos de firmas como Louis Vuitton, Hermés o Gucci, ordenados en las estanterías por sus respectivas marcas y colores.

El clan Kardashian, que saltó a la fama gracias al reality que protagonizan 'Keeping Up With The Kardashians' es reconocible por su estilo único a la hora de vestir y de maquillarse. Sus looks son copiados por sus millones de fans que ven en las hermanas una inspiración.

Por todo ello, no es de extrañar que el vestidor sea una de las partes más importante en las casas de las hermanas. Por ejemplo Khloé Kardashian le dedica un espacio exclusivo a su ropa deportiva, o Kris Jenner que tiene un una habitación solo para su colección de bolsos 'Birkin' de la firma francesa Hermés.