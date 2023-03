Jennifer Lopez, impacta con su cuerpazo a los 53 años posando con la colección de lencería que ha diseñado

La marca de lencería italiana Intimissimi ya lo avanzaba un día antes en su Instagram con el lema "Mañana va a ser épico, legendario, estelar" acompañado por una serie de publicaciones en las que se pueden ver detalles de algunas de las prendas de su nueva colección y la silueta de una mujer que los fans reconocieron en seguida.

"An icon artist meets the italian dream" ("una artista icónica conoce el sueño italiano"). Y esta artista no es otra que Jennifer Lopez. Intimissimi la ha elegido como embajadora global de la marca para la colección diseñada para la primavera. Una serie de prendas de seda y encaje que la cantante y actriz luce de una forma espectacular.

"Amo a Italia"

Intimissimi ha presentado su anuncio dirigido por Gia Coppola, directora de cine que es nieta de Francis Ford Coppola y sobrina de Sofia Coppola. En él, se puede ver a Lopez preparándose para la sesión de fotos en una espléndida casa con un conjunto de un color rojo intenso, como el de la buganvilla que se puede ver en el jardín.

Los creativos han querido representar en esta promoción el 'dolce far niente', esta filosofía italiana de no hacer nada, escapar de la rutina y de las preocupaciones del día a día, relajarse.

Se puede escuchar a la actriz confesando que ama a Italia y a su gente, su moda, su cine y su cultura. "Y, por supuesto, me encanta ir de compras", añade. Cuenta cómo descubrió la marca Intimissimi y cuánto le gusta su lencería "confeccionada con hermosas telas y sedas de colores y delicados encajes". Incluso se atreve a hacer broma con la difícil pronunciación del nombre de la marca.

Ya es un éxito en redes

Una vez descubierto el misterio de quién se escondía tras esa sombra (aunque de misterio más bien poco), JLo no ha tardado en hacerlo público en sus redes sociales. Entusiasmada, ha escrito que está impaciente por que la nueva colección llegue a las tiendas y que todas la puedan disfrutar.

Para acompañar esta publicación, la también cantante ha compartido cuatro fotos con las que ha dejado a todos sus seguidores alucinando: "bellísima", "hermosa", "diosa", "absolutamente espectacular" o "maravillosa", son algunos de los adjetivos que ha recibido en los comentarios.

Lo cierto es que en las imágenes que han compartido tanto ella como la marca, se ve a JLo posando radiante con una combinación de lencería que le queda ideal y que complementa con un kimono a juego, del mismo color.

Hablando de los colores, la colección completa cuenta con prendas de color azul cian, rosa fucsia y rojo coral.

Está claro que la marca ha dado en el clavo en contar con una estrella internacional como Jennifer Lopez (como lo hizo en años anteriores con Dakota Johnson, por ejemplo) y no será de extrañar que esta colección de lencería para primavera sea todo un éxito de ventas.