El gran cambio de estilo de Pablo Castellano: los comentados looks que ha llevado en Nueva York

Esta última semana, Pablo Castellano, influencer y participante de la 4a temporada del programa El Desafío, de Antena 3, ha revolucionado las redes con su nuevo cambio de look en su viaje a Nueva York, junto con María Pombo. No solo se ha cambiado el corte de pelo, sino que además se ha notado un cambio considerable en su estilo y manera de vestir.

En las últimas publicaciones de su viaje a Nueva York, Pablo Castellano ha reaparecido con un look muy diferente al que sus seguidores están acostumbrados a ver. Con gafas de sol, un corte de pelo nuevo y un estilo alternativo, el influencer ha sorprendido tanto a sus seguidores como a sus amigos con este cambio de look. El estilo que más podría acercarse a su nuevo look es el Stockholm, que es conocido por tener prendas minimalistas y funcionales, con colores neutros y pantalones anchos y largos, combinados con zapatos cómodos.

Los mensajes de halago de sus amigos

Muchos de sus amigos han llenado de halagos varias de sus publicaciones más recientes de Instagram.

La influencer Natalia Coll quiso halagar a su amigo con el comentario: "Estás de un moderno que no se puede aguantar". Otros comentarios de admiración han sido compartidos por parte de Carlos Gómez, escritor, que ha comentado: "Amo el look". Por su parte, la influencer Bea Gimeno comenta "¡Qué guapo!", mientras que Sergio Mercader añade "¡Brutal!".

Un viaje de ensueño

Pablo Castellano y María Pombo han hecho una escapada a Nueva York en la que han disfrutado de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La pareja ha aprovechado este viaje para hacer cosas como ir en bici en Central Park, visitar el apartamento de la icónica serie Friends, y subirse al observatorio The Edge para admirar la ciudad desde arriba.

Además, han podido visitar el museo MET, situado en el Upper East Side, y han disfrutado de la comida típica de esta gran ciudad. Restaurantes como Applebee 's, Roscioli, Au Cheval y Rubirosa pizza han sido algunos por los que ha optado la pareja, sin olvidarse de pasar por Levain Bakery para probar sus famosas cookies.

Los looks de Pablo para su viaje

Para ver el atardecer en Brooklyn, eligió una jersey verde de punto por encima de una camisa blanca, con unos pantalones de color oscuro y anchos, y completa el look con unos zuecos Birkentstock en un color grisáceo.

Un look más relajado para su último día, con un total look blanco roto. Con una camiseta básica de un color crudo y con un conjunto de sobre camisa y pantalón de pana, el influencer combina este look con unas golden goose altas de color negro.

Uno de sus looks más aplaudidos es el que luce un outfit con una chaqueta de ante y un jersey de punto, ambos de color beige, de la marca Tod’s. En cuanto a sus pantalones, Pablo luce unos vaqueros oscuros anchos de Adolfo Domínguez. Completa su look con un reloj de la exclusiva marca Cartier y unas gafas de sol de Zegna.

¿Qué piensas tú de su nuevo estilo?