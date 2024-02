PARA GUSTOS, LOS COLORES

Los 5 looks más polémicos de los Premios Goya

Con los Goya 2024 a la vuelta de la esquina, se espera que nuestros actores y actrices paseen por la alfombra roja con sus mejores galas, pero no siempre aciertan con el look. No se sabe si es una cuestión de moda, de paso del tiempo o de, simplemente, mal gusto. Veremos algunos de los looks más controvertidos que se han lucido en los premios Goya a lo largo de sus décadas.