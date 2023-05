Este es el largo ideal de tu vestido según tu estatura

A pesar de que los vestidos maxi y midi sean la moda del momento, puede que a algunas de vosotras no os termine de convencer cómo quedan. El largo ideal de un vestido no es el mismo para todas, pues dependerá de la edad, estatura y complexión de cada persona.

Existen muchos trucos y recomendaciones para acertar a la hora de comprar un vestido sin probarlo y el que os vamos a contar a continuación se basa, solamente, en los centímetros que medimos.

Qué vestido elegir según tu estatura

La asesora de imagen mexicana Ivonne Peraldi (@ivonneperaldi) le ha explicado a sus más de 240 mil seguidores que el largo de un vestido puede generar ilusiones ópticas, por lo que existen cortes más favorecedores para las chicas altas y otros idóneos las más bajitas. Estas son sus recomendaciones para evitar que el cuerpo se vea descompensado:

Las mujeres que miden más de 1,70 m , deberán llevar un vestido cuyo largo supere la altura de las rodillas.

, deberán llevar un vestido cuyo largo supere la altura de las rodillas. Si se mide entre 1,60 m y 1,69 m , entonces recomienda lucir un vestido que termine justo encima de las rodillas.

, entonces recomienda lucir un vestido que termine justo encima de las rodillas. Y si se mide 1,59 m o menos, entonces anima a llevar minifaldas.

¿Esto quiere decir que las personas altas no pueden llevar minifaldas y que las bajitas no se pueden poner vestidos midi? No. Como podemos leer en los comentarios de esta publicación, cada una es libre de lucir el vestido que más le guste, sin tener en cuenta su estatura. Que quede más o menos bien puede depender de muchos factores, como, por ejemplo, del tipo de calzado que llevemos.

Otros consejos para elegir el vestido ideal

Si eres bajita y quieres lucir un vestido largo, deberás evitar que este te quede holgado, pues eso te restará aún más altura. Si eliges uno que tenga una parte ceñida y que resalte tu figura, acertarás.

Y si eres muy alta y quieres llevar minivestidos, puedes probar con diseños que no sean muy ajustados, con algo de vuelo, y combinarlos con botas altas.

Por otro lado, independientemente de tu estatura, hay algunas pautas generales que puedes seguir para encontrar el largo ideal de tu vestido. En primer lugar, considera la ocasión para la que usarás el vestido. Si es un evento formal o una fiesta elegante, los vestidos largos o midi son más apropiados. Para eventos más casuales o informales, los vestidos cortos son la elección perfecta.

También es importante considerar tu tipo de cuerpo al elegir el largo del vestido. Si tienes curvas, un vestido que llegue justo por encima de la rodilla puede ser favorecedor, ya que resalta tus formas. Si tienes una figura más delgada, los vestidos largos pueden ayudar a crear la ilusión de curvas.