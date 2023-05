¿Cómo se pronuncia "Shein"?

En la actualidad, prácticamente todo el mundo sabe qué es Shein. Este gigante asiático de moda y accesorios low cost ha ganado tanta popularidad en los últimos años que se ha convertido en un competidor feroz del grupo Inditex.

Con una amplia variedad de productos de moda a precios asequibles, Shein ha logrado conquistar a una audiencia global de compradores en línea. Además, ofrece descuentos y ofertas regulares para que los clientes tengan aún más tentaciones para comprar.

Por otro lado, la popularidad de Shein también se ha visto impulsada por su uso efectivo de las redes sociales. La marca tiene una fuerte presencia en Instagram, donde comparte imágenes de ropa de moda y colaboraciones con influencers de moda populares. Y también en TikTok, donde promocionar su marca creando videos de moda y baile para atraer a una audiencia más joven.

Sea como fuere, Shein está en boca de todos, pero pocos en España lo pronuncian de forma correcta.

Así se pronuncia Shein de forma correcta

Aunque la mayoría de personas que conozcas lo pronuncien tal cual se lee, "Shein", estas no están en lo cierto. La marca se pronuncia "she"- "in", como estas dos palabras en inglés. Así lo confirmó la misma marca en Twitter a una usuaria que trasladó su duda.

Aunque te parezca raro, ya hay personas que lo pronuncian así, sobre todo aquellas que hace muchos años que compran en la plataforma china, pues en sus inicios, el sitio web se llamaba Sheinside.com.

¿Desde cuándo existe Shein?

Shein fue fundada en Nankín, China, en 2008, y, como hemos dicho, en ese momento, la marca se conocía como Sheinside.com y se centraba en la venta de ropa de moda para mujeres.

En 2013, Shein tenía 100 empleados y ya había establecido su sede de productos en Guanghzou, China, desde donde la marca utiliza un sistema de cadena de suministro ágil conocido como "venta minorista en tiempo real". Este sistema les permite ofrecer una gran variedad de productos y actualizar constantemente su inventario para mantenerse al día con las últimas tendencias de la moda.

Pero no fue hasta 2015 que la marca obtuvo el nombre por el que la conocemos ahora. Con este cambio de imagen fue cuando realmente empezó a despegar. Aunque su auténtico "boom" lo vivió durante la pandemia de Coronavirus, cuando el comercio online, en general, batió récords.

Tal como explica la plataforma de estadísticas y análisis de datos Statista, el tráfico de su sitio web alcanzó niveles sin precedentes en 2022, consolidándose como la segunda tienda de comercio electrónico con mayor crecimiento en el mundo, solo superada por Apple.

Además, la cantidad de descargas de su app superó por primera vez los 195 millones a nivel global, triplicando las cifras obtenidas hace cinco años. Quién lo iba a imaginar cuando en 2015 cerraron el año con tres millones de descargas.

Todo esto, como era de esperar, tuvo un impacto positivo en el aspecto económico. De hecho, según las estimaciones más recientes de esta misma web, Shein logró duplicar los ingresos generados en 2021, cerrando el último ejercicio con ventas por un total de 30.000 millones de dólares estadounidenses.

Y aunque aún no ha pasado ni medio año de este 2023, Shein ya se ha posicionado como la marca de moda con más visitas online mensuales, con un total de 214 millones.