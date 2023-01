Cinco prendas básicas para comprar en rebajas y que son un fondo de armario

Ya están aquí las rebajas. Los descuentos de enero nos brindan una oportunidad única de llevar a cabo una compra responsable que nos ayude a crear un fondo de armario práctico, a la vez que elegante y versátil. ¿Nuestro consejo? Adquiere básicos que no entiendan de temporalidad.

Es inevitable. Con la llegada de las rebajas, tendemos a hacer compras caprichosas con las que en algún momento del año hemos sentido un flechazo.

Desde NovaMás te proponemos un reto para comenzar este 2023: plántate ante tu armario y piensa cuáles son esas prendas que realmente necesitas y que te permitirán componer outfits impecables que sobrevivan a tendencias efímeras.

La atemporalidad es clave

En este sentido, y dejando a un lado el estilo con el que te sientas más representada, debes tener clara la importancia de contar con una serie de piezas básicas que no estén vinculadas estrictamente a una época del año o a un momento concreto.

Las ventajas son múltiples: no sólo te facilitarán muchísimo la creación de distintos looks con los que lucir ideal en tu día a día, sino que además son una inversión a largo plazo puesto que no pasan de moda.

Con el objetivo de facilitarte la elección sobre qué prendas invertir en esta época de rebajas, hemos elaborado para ti un listado de 5 prendass básicas para construir un armario cápsula impecable.

Camisa blanca

Podemos afirmar de forma rotunda que, si no tienes por lo menos una camisa blanca en tu armario, tu vestidor está incompleto. Y es que esta prenda no entiende de temporadas ni de décadas, y siempre está en tendencia. Ten por seguro que la utilizarás una y otra vez, por lo que te animamos a invertir en una que te guste de verdad.

Jeans rectos

Otra prenda que es imposible dejar de lado es un buen pantalón tejano. El abanico de posibilidades en cuanto a estilo es múltiple: pitillo, mom, slouchy, anchos…

Si no tienes una preferencia clara, te recomendamos apostar por los de corte recto. ¿Los motivos? Son cómodos, atemporales y estilizan muchísimo la figura, por lo que podrás lucir tipazo sea cual sea tu silueta.

Jersey de punto de cuello vuelto

Nos encontramos ante la prenda comodín que se convertirá en el punto de partida de todo tipo de looks, coincidiendo con la época invernal.

Además, y por el hecho de alargar de manera visual el cuello, el jersey de cuello vuelto es una prenda que favorece al máximo. Nuestro consejo es que escojas diseños lisos. Con uno de color negro siempre acertarás.

Blazer elegante

Versátil, estiloso al máximo y todoterreno… así es un blazer, una prenda que ha sabido adaptarse a las tendencias con el paso de los años tal y como nos lo demuestra constantemente el street style.

No hay look que no quede bien con un blazer, sea cual sea el momento del día. Los de colores neutros son los más sencillos de combinar.

Zapatillas blancas

Desde que pasaron del ámbito estrictamente deportivo a conquistar las calles en clave más chic, las zapatillas blancas se han convertido en todo un must-have.

No importa el corte: son todo un básico y un comodín en nuestro fondo de armario puesto que combinan con prácticamente todos nuestros estilismos en cualquier época del año. Versátiles y cómodas, te recomendamos aquellas con un cierto estilo retro.