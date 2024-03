Ariana Grande se viste de "bruja buena" en sus primeros Oscar: Así ha sido su impresionante look

Ariana Grande ha regresado a la vida pública por todo lo alto: estrenando nuevo álbum y asistiendo a su primera gala de los Premios Oscar. La cantante, de 30 años, que había estado alejada de los focos debido a problemas de salud mental, ha vuelto con fuerza y con una imagen renovada que ha dado mucho que hablar.

Ariana fue invitada por la Academia a los Oscar 2024 debido a su papel protagonista en la adaptación cinematográfica del musical Wicked, donde interpreta a Glinda, la "bruja buena". De hecho, su aplaudido look para esta gala fue inspirado en este personaje al que da vida y voz en la gran pantalla.

Así fue el impresionante look de Ariana Grande en los Oscar

La intérprete de éxitos musicales como "Into You" o "Dangerous Woman" aterrizó en la alfombra roja con un voluminoso vestido rosa que de primeras muchos asociaron a la película Barbie. No obstante, Grande no se había sumado al carro del "barbiecore", sino que su outfit estaba inspirado en el personaje de Glinda, que, por lo que hemos podido ver en el tráiler del filme, luce vestidos pomposos color rosa.

De este modo, Ariana fue el centro de todas las miradas con un vestido rosa, obra de Giambattista Valli, de corte columna y drapeado, que se destacaba por una voluminosa cola que sujetaba la intérprete a la altura de la cadera como si se tratara de una manga abullonada.

Ariana Grande en los Oscar 2024 | GTRES

Este fabuloso diseño, que fue catalogado como uno de los mejores de la velada, iba acompañado de unas glamurosas joyas de Tiffany and Co y unos stiletto del mismo color que el resto del atuendo.

Ariana Grande en los Oscar | GTRES

El peinado coquette de Ariana Grande

Ariana Grande no solo llamó la atención por su vestido, sino también por su peinado extravagante, inspirado en la tendencia "coquette". La artista recogió su melena en una coleta llena de tirabuzones. El toque final fue un mechón que dejó caer sobre su frente a modo de flequillo.

Otro aspecto "beauyy" que llamó la atención fue el color de pelo de Ariana. Un original "strawberry blonde" que cumple con la moda del pelirrojo sin salirse del rubio que la cantante luce desde que empezó a rodar Wicked. Es decir, un rubio platino con reflejos rojizos, que resulta de lo más favorecedor.

Coleta de Ariana Grande en los Oscar | Getty Images

Presentadora de los Oscar

Además de poder desfilar por la alfombra roja y aplaudir a su amiga Billie Eilish por su premio a la Mejor Canción, la cantante estadounidense también tuvo la oportunidad de presentar parte de la ceremonia junto a su compañera de reparto Cynthia Erivo, la "Bruja Malvada del Oeste".

Ambas llevaron looks acordes con sus personajes, para hacer promoción a esta adaptación, dirigida por Jon Chu, que se dividirá en dos partes y que se estrenará en cines en noviembre de 2024.