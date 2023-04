5 maxi pendientes que darán el toque definitivo a tus looks de primavera

Los puedes encontrar de mil formas, colores y materiales y cada uno de ellos da el toque final perfecto al look. Sí, hablamos de los pendientes, el accesorio que nunca puede faltar en nuestro joyero y que podemos adaptar sin ningún problema a nuestro estilo, pues la gama de pendientes existente es infinita.

Ahora que llega el buen tiempo y empezamos a descubrir más nuestro cuerpo, la parte de arriba del busto puede quedarse algo sosa si no llevamos collares. Incluso puede verse desnuda y aburrida cuando descubrimos el escote con tops sin mangas, por ejemplo. Esa monotonía la podemos romper con maxi pendientes.

Tal y como indica su nombre, los maxi pendientes tienen unas dimensiones bastante más grandes que las de los clásicos aretes y esta temporada son los accesorios en tendencia, así que no te puedes perder los más demandados si lo que quieres es estar a la moda.

¿Qué pendientes se llevan esta primavera?

Maxi pendientes de acero inoxidable con formas

Sin duda, la tendencia de la temporada será llevar mil y una formas colgando de nuestras orejas. Encontrarás infinidad de opciones en tus tiendas favoritas, desde mariposas hasta corazones, pero la forma que llega con más fuerza es la flor, como el par que puedes conseguir en Parfois.

Pendientes flor dorados | Parfois

Además de esta tendencia, los pendientes largos reinarán en nuestros joyeros. Puedes encontrar multitud de pendientes tipo cascada con estas formas, especialmente elaborados con acero inoxidable. La mayoría son dorados y ya son varias las influencers que se han sumado a la tendencia, como Sara Baceiredo, quien ha combinado un vestido bohemio fucsia con unos maxi pendientes de soles.

Maxi pendientes de rafia de Shein

La rafia es uno de los materiales que más se lucirá. Se trata de un hilo de origen natural -se confecciona con una palmera- muy flexible, fácil de manejar y económico, muy usado para elaborar joyas de estilo artesanal. En Shein tienes mil opciones para que elijas la que vaya más acorde con tu estilo, como los que te proponemos por 2.25 euros. Son de color blanco y son perfectos para el buen tiempo.

Pendientes largos tejido con diseño circular | Shein

Maxi pendientes coloridos de Zara

Si buscas algo diferente, Zara tiene la alternativa perfecta. Como ya te hemos contado, las formas se llevan mucho, pero no solo las más curiosas, también puedes apostar por las geométricas. Y para dar alegría a tus looks, no puedes olvidarte del color en tus pendientes llamativos. Este par de maxi pendientes lo tienen todo: bonitas tonalidades, formas bien definidas y un largo perfecto. Pueden ser tuyos por 12.95 euros.

Pendientes resina piezas geométricas | Zara

Maxi pendientes tipo cascada de Bershka

La elegancia inundará tus días, pongas lo que te pongas. Aunque los clásicos pendientes brillantes plateados son perfectos para las ocasiones más especiales, esta primavera los vas a querer llevar aunque sea solo para ir a tomar algo con tus amigas. Los brillos tipo cascada se convertirán en tu opción favorita si buscas un minimalismo algo arriesgado. Además de los plateados que todas tenemos, en Bershka puedes comprarlos en color rosa por 9.99 euros.

Pendientes cascada pedrería | Bershka

Maxi pendientes con textura de Stradivarius

Y los pendientes lisos han sido sustituidos por las texturas. Sea cual sea tu pendiente favorito, no puedes quedarte con las ganas de llevar esta textura en tus orejas, caracterizada por presentar una superficie irregular. Los encontraremos especialmente en colores plateados y dorados y su apariencia recuerda a una chapa metálica. En Stradivarius puedes conseguir un par por sólo 9.99 euros.