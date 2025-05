Victoria Federica y Tomás Páramo, juntos en la Feria de Abril: su paseo a caballo por el Real

Tras dar inicio a la Feria de Abril este lunes con la tradicional cena del Pescaíto, Sevilla se vuelca en una de las semanas más esperadas del año. El Real de la Feria se llena de color, sevillanas, trajes tradicionales y alegría, convirtiéndose una vez más en el epicentro de la vida social, cultural y festiva de la ciudad.

Entre los rostros conocidos que no se pierden la cita, el de Victoria Federica. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar no falta ningún año y, este 2025, ha disfrutado de la jornada a caballo, acompañada por un grupo de amigos. Fiel a su estilo tradicional, ha lucido un look muy flamenco: el pelo recogido en un moño bajo, una falda larga, chaqueta de luces y un sombrero cordobés que completa su atuendo con elegancia.

Victoria Federica, en la Feria de Abril de Sevilla | Gtres

Unas imágenes de Victoria Federica que ya se han convertido en un clásico en la semana de la Feria.

Victoria Federica, con amigos en la Feria de Abril | Gtres

Entre los amigos que la acompañaban también se encuentra Tomás Páramo, con quien Victoria comparte alguna que otra risa, reflejo de la buena amistad que mantienen desde hace años.

La nieta del rey Juan Carlos I, habitual en este tipo de celebraciones, vuelve a demostrar su afinidad por la cultura andaluza y su vínculo con la tradición taurina y ecuestre, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la Feria de Abril un año más.