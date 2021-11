Vanesa Martín revela el miedo que vivió al operarse de un tumor

La cantante Vanesa Martín ha dado una entrevista a la revista 'Diez Minutos' en la que se ha sincerado por completo a la hora de hablar sobre uno de los momentos más complicados de su vida. A la cantante le detectaron un mioma en el útero, que afortunadamente, no era canceroso, sin embargo, aun así, tuvo que someterse a una operación para extraerlo, tal y como ella explicó: "Yo estoy operada de mioma hace unos años y para mí aquello fue duro. Yo me asusté mucho. Gracias a Dios fue un susto, lo tenía como un sombrerito encima del útero".

Vanesa da gracias por haberlo visto a tiempo y confiesa que si esto no hubiera llegado a suceder se le podría haber complicado enormemente el asunto: "En ese momento, me di cuenta de la importancia que tiene cada año ir a las revisiones y tenerlo todo controlado. Yo tengo una guerra con mi madre para que vaya al ginecólogo"

La cantante ha insistido en concienciar a la gente para que vaya a hacerse las revisiones necesarias para evitar o encontrar a tiempo enfermedades como la suya, afirma que no hay que tener miedo a los médicos, ellos solo están para ayudar: "Es primordial. Que no haya miedo a la hora de ir al ginecólogo. Las revisiones constantes te quitan muchos sustos. Y yo creo que la investigación es primordial y también la conciencia. No tenerle miedo, afrontarlo y no tener tabúes. Para atrás no puedes ir, tienes que ir hacia adelante sí o sí. Hay que quitar un poco de estigmas y, dentro de lo duro que es este proceso, relativizar en cuanto a ver si se te cae el pelo, las cejas… O sea, amarte y quererte. Es la realidad que me ha tocado vivir y tengo que afrontarla con mucha decisión".

El pasado 19 de octubre Vanesa estrenó su nuevo tema 'Soy', dedicado al cáncer y a todo lo que este conlleva. Ha querido hacer este Himno para mostrar su apoyo a todas estas personas que lo han sufrido o para las futuras que lo van a sufrir.

