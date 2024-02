Toni Acosta, muy discreta cuando le preguntan por los rumores de separación de su excuñado, Manuel Martos, y Amelia Bono

Aunque se separó de Jacobo Martos en 2015, tras 13 años de relación y 2 hijos en común, Toni Acosta sigue teniendo muy buena relación con toda la familia de su exmarido, en el punto de mira por los rumores de crisis que han surgido en torno a Amelia Bono y Manuel Martos.

Amelia Bono y Manuel Martos | Gtres

A pesar de que la pareja sigue viviendo bajo el mismo techo junto a sus cuatro hijos, y la influencer ha roto su silencio ante las cámaras de Europa Press para asegurar que todo está "fenomenal", el hecho de que lleve sin compartir ninguna imagen con su marido en redes sociales desde el pasado 10 de enero hizo saltar los rumores. Rumores de separación que este martes ha confirmado la revista ¡Hola!

Una triste noticia sobre los que se ha pronunciado Toni Acosta en la gala de los Fotogramas de Plata, donde ha repetido como presentadora junto a su compañera y amiga Silvia Abril. "Te voy a ser sincera porque llevo todo el día ensayando, me lo acaban de contar tus compañeros. Como no lo sé, no sé. No sé. Es una cuestión de respeto y que hablen ellos" ha afirmado, asegurando que no tenía ni idea de la presunta crisis entre sus excuñados y que, en el caso de que fuese verdad no sería ella la más indicada para hablar sobre este tema.

Toni Acosta, en los Premios Fotogramas | Gtres

Sin embargo, sí ha querido destacar su "respeto" tanto por Amelia como Manuel y desearles lo mejor en estos momentos en los que su matrimonio copa titulares por su separación: "No tengo ni idea pero hombre por favor, que les vaya bien sobre todo. Hay niños. Cuidarlos mucho" ha sentenciado.