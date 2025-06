Todo lo que se sabe sobre la boda de Belén Écija, hija de Belén Rueda: lugar, preboda y vestido de novia

La cuenta atrás ha comenzado para Belén Écija, quien celebrará su boda el próximo sábado 14 de junio en Menorca, una isla muy significativa para la hija de Belén Rueda desde su infancia. Tras más de seis años de relación y un año después de comprometerse, Belén Écija y Jaime Sánchez están a punto de poner el broche de oro a su historia de amor.

A pesar de ser bastante reservada con su vida privada, en los últimos meses Belén ha compartido en sus redes sociales la ilusión y los nervios de los días previos al enlace. Hace apenas unos días, publicó una imagen junto a su prometido con un breve mensaje que resume perfectamente su emoción.

Un enlace íntimo y muy personal

Aunque se trata de una boda muy esperada, la primogénita de Belén Rueda ha dejado claro que no será una celebración convencional. En declaraciones previas explicó que no habría padrinos ni una estructura demasiado formal: "No tengo nada estructurado y me voy a dejar llevar".

Lo que sí habrá, según ha adelantado, son muchos momentos emotivos y sorpresas pensadas para su centenar de invitados. "Quiero hacer algo íntimo que no sea un show, solo con familia y amigos. Ver caras y que te haga ilusión", contó Belén.

La ceremonia tendrá lugar a las cinco de la tarde en la Iglesia de Sant Climent, en el municipio de Mahón. Posteriormente, los asistentes se trasladarán a una finca cercana para disfrutar del banquete y la fiesta, en un ambiente que la actriz quiere que sea familiar.

Preboda en la playa

El viernes 13, víspera de la boda, se celebrará una preboda en la playa, en el chiringuito Som Sis, situado en la cala Binidalí. Un encuentro más informal para relajarse y celebrar el amor rodeados de los más cercanos.

Sobre el vestido de novia

Uno de los elementos que más expectación genera en cualquier boda es el vestido de la novia, y en este caso no es la excepción. Belén ha confiado el diseño a Cristina Valenzuela, una diseñadora muy ligada a su madre, Belén Rueda, ya que le ha firmado algunos de los looks más memorables en eventos como los Premios Goya o el Festival de Málaga.

La novia ya ha revelado algunos detalles de sus preferencias: escotes, transparencias y un estilo único. Todo apunta a que el vestido será fiel a su personalidad y estilo.

Ella misma ha confesado estar encantada con el resultado: "Cada prueba de vestido más ilusionada que la anterior. Qué poco queda". El diseño final, que ha sido descrito como único y "rompedor", promete no dejar indiferente a nadie.

El gran día se acerca

Con todos los detalles prácticamente cerrados, Belén y Jaime están a punto de dar un paso muy importante en sus vidas. Rodeados de sus seres queridos y en un entorno que les resulta muy especial, la pareja promete vivir un día inolvidable.