Naty Abascal rescata fotos personales con la duquesa de Alba para celebrar su centenario en la Feria de Abril

Madrileña de nacimiento, pero sevillana de corazón. Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba, forjó a lo largo de su vida una relación inquebrantable con la capital andaluza. Residente habitual del Palacio de las Dueñas y apasionada confesa de la Feria de Abril, su figura sigue siendo, casi doce años después de su fallecimiento, un emblema de esta festividad.

Este año, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la propia portada de la Feria de Sevilla incluye un guiño histórico para recordar su legado. Pero el homenaje más personal ha llegado a través de las redes sociales y de quienes mejor la conocieron.

Duquesa de Alba en la Feria de Abril | Gtres

El álbum del Real de Naty Abascal

A sus 83 años, Naty Abascal ha querido revivir la complicidad que la unía a la duquesa. La modelo ha compartido en su cuenta de Instagram dos instantáneas que son pura historia de la moda y la sociedad sevillana.

En la primera imagen, ambas aparecen con vestidos cortos de aire festivo, derrochando sofisticación.

Story de Naty Abascal | Instagram

Sin embargo, es la segunda fotografía la que rescata la esencia de su amistad: una estampa clásica en una caseta, disfrutando de la gastronomía típica vestidas de flamenca. En ella, Naty luce un diseño blanco con detalles en rojo y mantoncillo azul, mientras que la duquesa de Alba destaca con un traje negro de flores amarillas y moradas, combinado con un mantón de Manila a juego. Dos estilos diferentes —la flor alta de Naty frente a la flor lateral de Cayetana— que marcaron una época en el Real.

Story de Naty Abascal | Instagram

El secreto en el vestido de Eugenia Martínez de Irujo

Naty Abascal no ha sido la única en tener presente a Cayetana estos días. Su hija, Eugenia Martínez de Irujo, ha llevado el homenaje un paso más allá, integrando a su madre de forma literal en su atuendo de flamenca.

Para el segundo día de Feria, la duquesa de Montoro ha elegido un espectacular diseño en color turquesa de Rocío Peralta, combinado con un mantón en tono teja. Sin embargo, lo más especial no estaba a la vista de todos: "Gracias a mi querida Rocío por este vestido de gitana tan ideal... ¡con el detalle en la enaguilla de poner a mi madre!", escribía Eugenia en sus redes.

En la parte interior de los volantes de la falda, el vestido esconde una delicada ilustración de la duquesa de Alba vestida de flamenca. Un detalle íntimo y original que demuestra que, para la familia y para Sevilla, la duquesa sigue estando muy presente en cada rincón del Real.