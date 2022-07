Rosa López, harta de que le pregunten por Chenoa: "Sois muy pesados"

El nombre de Rosa López ha dado muchas vueltas en las últimas semanas. Principalmente porque, a pesar de ser muy buena amiga de Chenoa y tener una amistad de más de 20 años, la cantante no estuvo invitada a su boda con Miguel Sánchez Encinas.

Han sido muchos los que se han cuestionado si su amistad era verdadera o no, algo que a Rosa le ha molestado, ¡y mucho! La artista se ha mostrado muy emocionada cuando ha hablado con los medios en medio de la polémica, y siempre le ha dedicado unas bonitas palabras a la jurado de 'Tu Cara Me Suena', y se ha alegrado de todo lo bueno que le pase.

Chenoa y Rosa López | Cordon Press

La granadina ha acudido a la presentación de 'Padre no hay más que uno 3' este martes en Madrid. Un evento en el que, una vez más, ha atendido a los medios. Sin embargo, esta vez, no lo hacía con tanta alegría como a la que estamos acostumbrados, y es que cuando le han preguntado si seguía siendo amiga de Chenoa después de todo lo ocurrido, se ha mostrado un poco molesta: "Sois, sin acritud, muy pesados", decía a Europa Press."La prensa, lo que hay detrás vuestra, muy pesados" recalcaba.

Rosa ha dejado claro que no tiene ningún problema con la cantante y que siguen siendo igual de amigas que antes. Además, ha reconocido que "me pongo más nerviosa porque me preguntéis algo que no sé qué me vais a decir".

Muy enamorada

Rosa lleva más de dos años con su chico Iñaki y por lo que parece todo va viento en popa, pero parece que la pareja no tiene ninguna intención de pasar por el altar: "Yo ya estoy casada. Que esté a mi lado es un compromiso también. Que me pregunten por él, casi un compromiso igual de fuerte que la iglesia".

Volcada en el deporte

La cantante está en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal. Con mucho esfuerzo, constancia y sacrificio ha conseguido dar un cambio a su vida.

Ha estado muy volcada en el gimnasio y siguiendo una buena alimentación, y ha sido así como ha conseguido lucir una espectacular figura este verano.

