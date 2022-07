Natalia deja claro cómo es el marido de Chenoa, Miguel Sánchez Encinas

La boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ha sido uno de los eventos más esperados. Dos años han tenido que pasar para que la pareja se diese el '¡sí, quiero!'. Un enlace que se celebró, por fin, el pasado 17 de junio en Mallorca, pero que ha dado mucho de qué hablar...

Una ceremonia en la que la cantante y el urólogo estuvieron arropados por sus familiares y sus amigos más cercanos. Y es que fue un enlace de lo más íntimo, que se celebró con total secretismo debido a una exclusiva pactada con la revista ¡HOLA!

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas | Gtres

Una boda que ha generado mucha polémica debido a su lista de invitados. La artista se vio obligada a reducir el número de asistentes para preservar a los más mayores y esto hizo que muchos de los extriunfitos se quedaran fuera.

Solo Natalia, Soraya, Gisela, Geno y Alejandro fueran los privilegiados en vivir el enlace en primera persona y disfrutar de este día junto a su amiga.

Disfrutando de un viaje de ensueño

Ahora, los recién casados están de luna de miel. Un viaje en el que están haciendo paradas por distintas partes de Europa. Ha sido la misma jurado de 'Tu Cara Me Suena' quien ha dejado constancia de ello en redes donde ha posado en bikini en un lugar paradisiaco.

La artista sigue disfrutando junto a su marido y han aprovechado para conocer "sitios nuevos" como Grecia y otros como Croacia donde ha confesado que le "encantan las puertas con encanto".

Ahora ha sido su amiga, Natalia Rodríguez quien, antes de subirse a la carroza del Orgullo en Madrid, y apoyar al colectivo LGTBI+, ha atendido a Europa Press radiante y feliz como siempre.

Allí ha querido hablar del viaje de novios de Chenoa: "Está guapísima, la quiero, la adoro. Tengo muchas ganas de verla", decía, mientras afirmaba que no se ven desde la boda. "Tengo muchas ganas de que me cuente cositas, que me cuente su viaje, que me enseñe fotos", manifestaba.

La cantante también ha tenido buenas palabras para Miguel, dejando claro que para ella el marido de su amiga es "un diez en todos los sentidos".

Feliz y enamorada

La cantante está en un buen momento tanto a nivel profesional como personal, y es que un año y medio, después de romper su relación con Álex Pérez, con quien llevaba 13 años, Natalia ha vuelto a recuperar la ilusión.

La artista ha confesado que "ahora" está "bien" Cuando los periodistas le han preguntado sobre algunos detalles sobre su chico, Natalia ha preferido no contestar y ha afirmado que "después vendrá por aquí a visitarme".

Natalia Rodríguez en el Orgullo de Madrid 2022 | Gtres

"Estoy súper contenta" señalaba, "estoy tranquila, que es lo que me hacía falta". Y es que, aunque su relación parece ir viento en popa, Natalia prefiere ir "con pies de plomo".

Seguro que te interesa...

Soraya Arnelas revela cómo fue la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas