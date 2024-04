La pulla de Terelu Campos a Isabel Pantoja por la muerte de su madre: "No me ha dado el pésame"

Isabel Pantoja encandiló anoche a más de 10.000 fans en Madrid celebrando sus 50 años en la música. La artista cantó sus principales éxitos en uno de los conciertos más especiales en los últimos años.

El WiZink Center acogió, además, a multitud de rostros conocidos entre los que se encontraban Terelu Campos, que tuvo unas palabras para la tonadillera minutos antes de comenzar el show.

Unas declaraciones que sorprendieron a los medios, pues reveló que la Pantoja no se puso en contacto con ella tras la muerte de su madre, María Teresa Campos.

Terelu Campos antes del concierto de Isabel Pantoja en Madrid | Europa Press

"He echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no he tenido ningún mensaje. Yo no lo pude hacer por la suya, porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí puede acceder a mí fácilmente", ha asegurado ante las cámaras.

La colaboradora de televisión confesaba la buena relación que tenían ambas: "Isabel apreciaba mucho a mi madre", por lo que no entiende su silencio, añadiendo que "si lo ha hecho, no me ha llegado y me gustaría saber si lo ha hecho".

Terelu Campos | GTRES

Cabe recordar que la semana que la presentadora de televisión murió, Isabel Pantoja se encontraba en Madrid por la entrevista que concedió a El Hormiguero, a pesar de que fueron muchos nombres famosos que acudieron a su tanatorio.

Sin embargo, Terelu, lejos de buscar la confrontación, negó que hubiera alguna polémica entre ellas. De hecho, la elogió diciendo que para ella, Isabel "significa mucho", pues lleva viéndola desde que tenía era una niña.