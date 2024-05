Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás anuncian su reconciliación: "Fue duro para nosotros estar separados"

A las puertas de Roland Garros, los tenistas Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás han vuelto a ser noticia por su relación fuera de la pista. Si hace 20 días anunciaban su ruptura por sorpresa, ahora han impactado de nuevo con su reconciliación.

El amor ha triunfado para alegría de sus fans y primero era el tenista griego el que declaraba al diario heleno SDNA que estaban juntos: "Algunas personas han inventado historias sobre nosotros, pero Paula no hizo nada malo, ni yo tampoco. Ha sido difícil para nosotros estar separados y he pasado por momentos muy complicados".

Además, ha revelado que la decisión de romper la tomó él porque "se me hizo una montaña compaginar la vida personal y laboral y quise un descanso. Después de dos o tres semanas, me di cuenta que ella es una persona que me ha apoyado mucho y lo intenso que es nuestro amor".

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás en Madrid | Europa Press

"Hemos reconectado y estamos en un buen momento. Me he dado cuenta de que la relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra que haya tenido en el pasado", aseguró, añadiendo que "siento que ella es mi persona, nos entendemos y le da más valor a lo que hago".

Por su parte, la tenista decía en la rueda de prensa en la central Philippe Chatrier que "la relación está funcionando bien, pero es nuestra vida privada. Creo que una de las cosas que no me gustó o que no nos gustó es que fue muy público, así que ahora queremos mantener las cosas un poco más por nuestra cuenta".

Así, de nuevo han reunido gran expectación antes del Grand Slam de tierra batida. Algo que, a juzgar por la story que ha subido a Instagram, a Badosa no le ha sentado muy bien, aunque se lo ha tomado con humor: "Cuando te preguntan por chismes en vez de por tenis".