Paloma Cuevas habla de cómo es su relación actual con Enrique Ponce y de cómo es su vida sin él

Hace dos años, Paloma Cuevas y Enrique Ponce pusieron punto y final a su matrimonio tras 25 años juntos y dos hijas en común: Paloma, de 13 años, y Bianca, de 10, aunque no fue hasta el verano pasado que firmaron los papeles del divorcio cuando se formalizó oficialmente esta decisión.

Actualmente, Paloma se abría en canal para hablar sobre el estado de su relación actual con el que había sido su marido desde el año 1996: "A Enrique le deseo que sea muy feliz, es el padre de nuestras hijas, hemos crecido juntos y ninguna situación de la vida va a cambiar ese sentimiento, fundamentalmente, porque somos padres de dos niñas maravillosas", comenzaba contando a la revista '¡HOLA'!

A continuación, Cuevas se paraba unos segundos a reflexionar sobre lo que había cambiado su vida desde su separación: "Ahora, lo que sí puedo es desarrollar varios proyectos que me ilusionaban. Yo siempre he intentado quedarme con lo positivo de la vida. La vida nos presenta desafíos a todos y todo depende de cómo los enfrentemos. Muchas veces hay que preguntarse ¿para qué? y no ¿por qué?".

La exmujer de Ponce no dudaba en hablar sobre cómo están sus hijas Paloma y Bianca, las cuales son menores, y a quienes sus padres siempre han procurado mantenerlas lo más alejadas posible del foco mediático desde su divorcio.

"Tienen muchas aficiones, son muy creativas.Todavía son muy pequeñitas para saber si alguna seguirá mis pasos en el mundo de la moda, pero sí que son las dos muy creativas, unas apasionadas de todo lo que tiene que ver con el arte", contaba Paloma tratando de no descartar si alguna de sus niñas se dedicará a la moda al igual que ella.

Además, añadía: "Tienen grandes inquietudes para lo pequeñas que son por descubrir el mundo, son muy aventureras y compartir esos momentos con ellas significa ir construyendo recuerdos, que es de lo que se trata la vida, de crear bonitos recuerdos que se queden en la memoria de ellas para siempre", terminaba comentando a la revista ya mencionada.

