Las palabras de Tana Rivera a Eugenia Martínez de Irujo que demuestran cómo es su relación

No hace tanto que éramos testigos de la felicitación de Eugenia Martínez de Irujo a su hija Tana por su 23 cumpleaños, y ahora los papeles se han intercambiado.

La hija de Fran Rivera y la duquesa de Montoro ha tenido un detalle con su madre que ha emocionado a todos, pues le ha dado el 'regalo' de cumpleaños más especial.

Eugenia Martínez de Irujo empezaba el sábado con muchas ganas, pues compartía varias publicaciones de sus más allegados en las que le felicitaban por su vuelta al sol número 54.

Entre ellos, destaca la felicitación de Manuel Vega, la actual pareja de Tana Rivera, quien aprovechaba para darle las gracias a su suegra por "cómo me has tratado desde el primer momento".

Captura Instagram Eugenia Martínez de Irujo | @eugeniamartinezdeirujo

Pero si hay alguien que ha emocionado a Eugenia esa ha sido su hija. Y es que, aunque Tana Rivera tenga su cuenta privada para preservar su intimidad, su madre ha compartido con todos su felicitación más especial.

"Hoy es tu día. El día de la persona con el corazón más grande del mundo. Es generosa, sencilla, divertida, buena", escribía Tana con motivo del cumpleaños de su madre.

Captura Instagram Eugenia Martínez de Irujo | @eugeniamartinezdeirujo

Y es que parece que siente auténtica devoción por Eugenia, pues según dice es "la que me mima, me educa, me enseña, me apoya, me anima, me consuela".

A esta dulce felicitación, Eugenia ha respondido aún más emocionada: "¡Uff! ¡El mejor regalo mi amor! ¡Estas palabras! Te quiero infinito, mi ratón".

Captura Instagram Eugenia Martínez de Irujo | @eugeniamartinezdeirujo

Tras compartir otras felicitaciones de populares rostros como su otra mitad, Narcís Rebollo, o Mariola Orellana y Alejandro Asensio, la hija de la duquesa de Alba compartía el ramo de flores "flipante" que le había regalo su pequeña.

Seguro que te interesa...

Así ha sido la segunda boda de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en Las Vegas: "Para no olvidar"