Omar Sánchez, sobre si él es el topo que filtra información de Anabel Pantoja: "Lo que me faltaba"

Omar Sánchez ha viajado hasta Madrid para acudir a la fiesta del 29 cumpleaños de Gloria Camila, y es que como el mismo confiesa lleva varios años que no falta a este evento: "Ya el tercer año, la verdad que muy bien".

Omar Sánchez, en el cumpleaños de Gloria Camila | Europa Press

El surfista, siempre muy simpático y cercano con la prensa, no ha dudado en dedicarle unos minutos a las cámaras de Europa Press y responder a varios aspectos que giran en torno a él...

¿Es cierto que tiene nueva novia? Una información que, de momento Omar prefiere no confirmar, lo que sí ha dejado claro es que está feliz e ilusionado conociendo a una nueva persona: "Estoy muy bien, estoy soltero todavía, o sea...". "Yo nunca he dicho que tenga novia puedo estar conociendo a gente", añade ante las cámaras.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse y ha decidido no hacer más declaraciones, aunque en un primer momento no dudó en demostrarle todo su apoyo públicamente, ha sido respecto a toda la polémica que rodea a su exmujer, Anabel Pantoja, por el tema de su hija Alma.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja el día de su boda en 2021 | Gtres

"No voy a decir nada ni... Es que no voy a decir nada, la verdad", ha respondido de forma sincera. Y es que recientemente, Omar incluso ha sido señalado como el topo que podría estar filtrando información desde Gran Canaria, algo con lo que se ha quedado muy sorprendido reaccionando riéndose cuando ha escuchado la pregunta: "Ya lo que me faltaba".