El nuevo y triste vídeo de Shakira que preocupa a sus fans: "Sus ojos a punto de llorar" ¿por culpa de Piqué?

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación, la expareja ha estado en el centro de las críticas. Sin embargo, quien no deja de acaparar todas las miradas en la cantante de 'Te Felicito' o 'Waka Waka'.

Sus seguidores de todo el mundo están muy preocupados por ella, pues desde hace unos meses apenas se había visto a Shakira activa en redes, hasta ahora.

En medio de la promoción de su última tema, 'Monotonía', la de Barranquilla ha publicado algunos vídeos 'creativos' que son el aperitivo perfecto para entender qué está preparando... Pero algunos se han preocupado.

La enigmática promoción comenzó el pasado jueves cuando publicó en sus redes un vídeo que rezaba "no fue culpa tuya". Durante los días posteriores continuó ampliando la letra de la canción hasta dejarnos un mensaje: "No fue culpa tura. Ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

Sin embargo, la última parte de su adelanto iba acompañada por un desgarrador vídeo que entonces impactó a todos. Se trataba de la imagen de un hombre pisando un corazón hasta dejarlo aplastado y tirado en el suelo. Una referencia que, sin duda, todos han relacionado con cómo se siente la cantante tras la infidelidad de Piqué.

El nuevo vídeo de Shakira que preocupa a todos

Ahora, Shakira ha sacado otro adelanto de cómo suena 'Monotonía' y a todos ha sorprendido el formato del vídeo. La cantante ha puesto un filtro blanco y negro mientras cantaba a capela y al natural su nueva canción.

Lejos de destacar la increíble voz de la cantante, sus seguidores se han centrado en otros detalles: la culpa y sus ojos.

Son muchos los que han aprovechado para recordarle que sí hay un culpable y señalan con el dedo a Piqué: "Sabemos que fue culpa de él", "se arrepentirá de todo y ya es muy tarde", "supera a Piqué, tiene novia nueva", "fue culpa del perro ese, amiga, date cuenta".

Y es que Shakira ya lo avisó, ella escribe lo que siente y es su vía de escape del dolor. Eso sí, la cantante es muy expresiva y con una mirada "lo dice todo".

Sus seguidores se han percatado de la emoción de Shakira al cantar 'Monotonía' y todos lo han señalado: "¿Alguien vio sus ojos? Ya me dio dolor", "este post se comenta con un corazón roto", "esos sentimientos a flor de piel, nada más es verla y eso refleja", "me vibra el alma", "cuánta tristeza en tus ojos", "¿vieron sus ojos a punto de llorar?".

