El motivo por el que la reina Letizia ha llegado tarde a su audiencia con la Asociación ELA: el vídeo que lo explica

Hace unos días se conocía la triste noticia del fallecimiento de Juan Gómez-Acebo, primo del rey Felipe VI. A su funeral han acudido la Familia Real al completo, desde los reyes eméritos hasta los hijos de las infantas. De hecho, aquí han vuelto a coincidir el rey Felipe y doña Letizia con don Juan Carlos y doña Sofía.

Tras el funeral, la reina Letizia ha vuelto a retomar sus compromisos oficiales y lo ha hecho con una Audiencia con la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en la que se ha reunido con algunos miembros de esta agrupación. A ella asistía con un elegante look blanco con una camisa de Hugo Boss con tablas en la parte frontal, entallada en la zona de la cintura, cuello redondo y manga por debajo del codo, pantalones fluidos en color negro y con unas sandalias blancas de tacón bajo y cuadrado.

La reina Letizia en su Audiencia con la Asociación ELA | Gtres

Sin embargo, lo más llamativo de esta audiencia fue que doña Letizia se retrasó en su llegado a esta cita, y explicó que el motivo había sido una pequeña reunión privada con Andrés Marcio, uno de los 100 enfermos de laminopatía que existen en el mundo. Aunque no dio más detalles porque explicó que el propio Andrés contaría su encuentro más detalladamente en un vídeo de Instagram.

Y así ha sido. Andrés ha compartido en su perfil de esta red social, con un toque de humor, que la reina lo ha recibido para poder tener una charla y contarle a la Reina cómo está.

"Todavía no me lo creo, pero sí, hoy me ha recibido la Reina. Le he estado contando que estudio periodismo igual que ella y cómo han sido estos años. Nos conocimos hace 9 años en el Senado cuando fui a dar un discurso en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y hoy nos hemos vuelto a ver. Y, bueno, desde aquí, si me estás viendo, muchas gracias por recibirme, que me ha hecho muchísima ilusión y me lo he pasado genial".